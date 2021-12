Apple : début de production pour l’iMac Pro 27 pouces et très prochainement pour l’iPhone SE 3

La production des futurs produits Apple commence à faire parler d’elle. Un nouveau rapport du site DigiTimes vient en effet d’annoncer l’entrée en production de l’iMac Pro de 27 pouces. En plus de cela, MyDrivers vient de préciser que la production de test iPhone SE 3 aurait débuté chez les sous-traitants asiatiques d’Apple. Après cette étape, le nouvel iPhone devrait entrer en production de masse.

L’iMac Pro 27 pouces avec écran mini-LED et ProMotion arrive

Le premier ordinateur d’Apple en 2022 devrait être l’iMac Pro. Doté d’un écran de 27 pouces, cet appareil aurait vu sa production débutée. D’après DigiTimes, les fournisseurs d’Apple auraient d’ores et déjà commençaient les expéditions de composants. Cependant, ceux-ci seraient encore en quantité limitée.

À noter, le site souligne que ce nouvel iMac viendrait profiter des technologies mini-LED et ProMotion, soit des informations déjà relatées par de nombreuses sources, dont l’analyste Ross Young il y a quelques jours et l’informateur Dylandkt durant le début de mois de novembre. Tout semble ainsi confirmer l’arrivée de l’iMac Pro 27 pouces pour le début de l’année 2022, plus précisément durant le printemps.

Outre cette nouvelle, le site MyDrivers est venu annoncer qu’Apple avait entamé la production de test de l’iPhone SE 3. Pour faire simple, cette étape est la dernière avant que la production de masse. Elle permet ainsi de vérifier que tout est OK avant de lancer la production. Cette information viendrait ainsi suivre les rumeurs précisant une commercialisation de l’appareil durant le printemps 2022, soit vers le mois de mars ou avril, date du premier Apple Event de l’année.

Pour rappel, l’iPhone SE 3 devrait enfin apporter une solution moins onéreuse pour profiter de la 5G chez Apple. De ce fait, la puce A14 des iPhone 12 devrait être embarquée dans le smartphone. Au niveau du design, rien ne devrait particulièrement changer par rapport à la version sortie en 2020.