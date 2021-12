Google Maps prépare un raccourci pour enregistrer plusieurs lieux lors d’une recherche

L’utilisation de Google Maps peut s’avérer parfois assez complexe, notamment lorsque vous recherchez un type précis de lieu et que vous souhaitez pouvoir les comparer rapidement entre eux. Bonne nouvelle, la firme américaine prépare une fonctionnalité nommée Dock to bottom afin de permettre d’enregistrer des lieux dans une barre de raccourci sur son service web de cartographie.

Google souhaite faciliter les recherches dans Maps

Google Maps ne profite malheureusement pas de la meilleure expérience utilisateur. Dans le cas où vous cherchez un restaurant, vous allez souvent devoir faire des aller-retour entre les différents résultats afin de les comparer et trouver le bon. Bonne nouvelle, une fonctionnalité en cours de développement par Google pourrait venir changer la donne et faciliter vos recherches.

Découverte par Search Engine Roundtable, et en cours de tests chez quelques utilisateurs, la nouvelle fonctionnalité « Dock to bottom » (Épingler en bas en français) vient en effet ajouter un bouton du même nom à côté des lieux recherchés sur la version web de Google Maps. En cliquant dessus, le service va ajouter un onglet dans une barre horizontale en bas de l’écran (voir GIF et image ci-dessous).





De ce fait, il est possible de mettre rapidement plusieurs résultats de recherche de côté afin de les consulter plus tard. Cela peut être fortement utile pour comparer différents lieux entre eux et planifier l’itinéraire parfait pour votre journée, week-end ou vacances. La fonctionnalité s’apparente ainsi à une barre de raccourci. Il est d’ailleurs possible de retirer ou ajouter plusieurs lieux à ce nouvel espace.

