3 jeux de gestion pour Noël : Farming Simulator 22, Jurassic World Evolution 2 et Spacebase Startopia

Vous aimez prendre à bras le corps des problèmes et les résoudre ? Vous avez une âme de gestionnaire hors pair ou d’entrepreneur ? La logistique et les processus de fabrications sont votre passion ? Ne bougez plus, voilà les 3 jeux de gestions incontournables pour Noël.

Farming Simulator 22

Le défi ?

Dans les plaines américaines, les Alpes Bavaroise ou la France agricole, vous aurez comme mission de monter et faire prospérer une exploitation agricole.

Pourquoi succomber ?

Labourer vos champs, les entretenir, faire les semis, surveiller l’évolution des plants et enfin les récolter. Cela est la base du jeu, mais uniquement la base. Vous devrez trouver des débouchés, pourquoi ne pas être un futur grand acteur de l’agro-alimentaire. Sans oublier l’élevage qui est une pierre angulaire de votre progression.

Les saisons font enfin leur apparition pour plus de réalisme et vous resterez toujours aussi admiratif devant la qualité de modélisation 3D des véhicules agricole. De véritables rêves de gosse qui s’affichent devant nos yeux. Reste que sans tutoriel d’apprentissage, vous passerez des heures à comprendre les mécaniques qui peuvent vous amener à la victoire.

Avis

Cette version corrige les principaux défauts de ses prédécesseurs, apporte encore plus de possibilités. Très centré sur la création d’une exploitation XXL, il manque l’option 100 % bio…

Jurassic World Evolution 2

Le défi ?

Réussir où John Hammond et ses successeurs ont échoué, créer le plus beau parc d’attractions peuplé de dinosaures possible.

Pourquoi basculer ?

Certainement pas pour la campagne solo qui n’est en fait qu’un grand tutoriel. Vous devrez chasser les dinosaures qui se sont éparpillés sur toute la planète. Cela est ludique, mais n’est qu’un apéritif. Le gros du jeu est de pouvoir vous immerger dans chacun des films pour tenter de réussir à déjouer les pièges qui ont causé la perte des parcs. Si de nombreuses mécaniques sont un peu redondantes (surveillance des clôtures, soins…), si l’IA de vos employés pourrait être améliorée.

Il faut admettre que malgré ces quelques défauts, le charme agit sans conteste. En effet, construire son parc, l’aménagement est déjà un plaisir. Voir y vivre et prospérer ses dinosaures est vraiment un kiff. Surtout que cet opus ne s’arrête pas qu’aux espèces terrestres et que dinos volantes et aquatiques sont également de la partie.

Avis

Une plongée dans un univers qui fait vibrer tous les grands enfants, la passion des dinosaures fait toujours mouche.

Spacebase Startopia

Le défi

Ainsi, après des années de conflits, les races extra-terrestres de l’univers décident de vivre en paix. Pour cimenter cela, elles se côtoient maintenant au sein des stations Startopia, que vous devez gérer pour maintenir la concorde galactique.

Pourquoi basculer ?

Vous devez loger, nourrir, soigner et maintenir leur morale avec des loisirs. Concevoir les niveaux est déjà ardu et il faut faire en sorte que tout cela soit bien entretenu et propre. Les habitants ne cessent d’affluer, les bouchons au niveau des services se créent et vous devrez gérer cela, ainsi que le mécontentement qui en résultera.

Donc oui à certains moments il faudra sortir les gros bras pour maintenir l’ordre. Techniquement, le jeu est joli, ce n’est pas du grand art, mais cela reste mignon, servi par des animations réussies et rigolotes.

Avis

Une ambiance loufoque, des graphismes aussi colorés qu’amusants pour un jeu de gestion qui sait se faire remarquer.