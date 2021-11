Google Maps ajoute de nouvelles fonctionnalités : plan des centres commerciaux, zones très fréquentées…

Google Maps vient une nouvelle fois de profiter de fonctionnalités supplémentaires. Pour les fêtes de fin d’année, l’application de navigation GPS de Google s’arme notamment d’une fonction permettant d’identifier facilement le niveau de fréquentation de certains lieux, propose un plan détaillé des centres commerciaux, mais aussi d’autres nouveautés pour récupérer ses courses ou encore trouver plus d’informations sur les restaurants.

Après les bouchons, Google Maps dévoile les zones très fréquentées

Pour commencer les présentations des nouveautés de Google Maps, commençons par la plus importante : Area Busyness. Cette dernière permet d’identifier en un clin d’œil les zones les plus fréquentés. La fonctionnalité permet ainsi de donner des indications sur la fréquentation des quartiers, mais aussi de ses commerces, restaurants, musées, lieux de loisir… Il est d’ailleurs possible d’observer directement l’affluence de ces différents lieux à n’importe quelle heure de la journée.

Amanda Leicht Moore, directrice de produit pour Google Maps, explique d’ailleurs dans un billet de blog que cette fonctionnalité de la façon suivante : « Admettons que vous n’aimez pas la foule : ouvrez simplement Google Maps pour voir les endroits à éviter, comme la zone à proximité d’un lieu touristique. Si vous voyagez et que vous souhaitez découvrir certains des quartiers les plus populaires de la ville, vous pouvez facilement identifier les quartiers les plus animés ».

Google est ensuite venu annoncer que Maps permet désormais d’afficher des plans détaillés des centres commerciaux grâce à un onglet Répertoire. Amanda Leicht Moore souligne ainsi : « Vous pouvez rapidement voir quels types de magasins se trouvent dans un bâtiment, comme les magasins de jouets, les bijouteries, les salons d’aéroport, les locations de voitures, les parkings, etc. Dans chaque catégorie, vous pouvez voir une liste des entreprises concernées, les informations utiles sur leur ouverture, leurs avis et à quel étage elles se trouvent ».

Les informations sur les restaurants deviennent ensuite plus pousser dans Google Maps avec l’arrivée des prix moyens des plats, du nombre de places par table, de la présence d’une terrasse extérieure ou non, d’une option de livraison à domicile… Pour finir, Google annonce avoir noué un partenariat avec 2000 magasins aux Etats-Unis pour permettre à ses clients de commander leurs courses, voir lorsqu’elles sont disponibles, mais aussi informer le magasin de son heure d’arrivée.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Google Maps propose des trajets plus écologiques !