Apple compte vendre des pièces détachées pour que vous répariez votre iPhone

Apple vient d’annoncer qu’à partir de l’année 2022, ses clients pourront eux-mêmes réparer leurs iPhone 12 et 13, ainsi que leurs Mac avec puce M1. Un service de réparation en libre-service va ainsi être déployé par la firme de Cupertino. L’objectif est ainsi de répondre aux multiples demandes de droit à la réparation pour les particuliers.

Pièces détachées et guide de réparation bientôt disponible chez Apple

C’est un revirement de situation assez étonnant pour Apple. Pour rappel, la firme à la pomme oblige ses clients à venir réparer leurs produits chez eux ou auprès d’un réparateur agréé pour conserver leur garantie. Cela peut d’ailleurs bloquer l’appareil ou certaines fonctionnalités. Ce fut notamment le cas récemment avec Face ID sur les iPhone 13. Apple était cependant rapidement revenu en arrière en permettant de garder la fonctionnalité si un réparateur tiers venait à changer l’écran.

Dans un billet de blog, Apple est désormais venu annoncer un changement radical avec le programme Self Service Repair, ou réparation en libre-service en français. Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, débute en soulignant qu’« au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d’origine Apple ». Cependant, la firme à la pomme désire désormais s’adresser « à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations ».

Apple annonce ainsi lancer une nouvelle option permettant à ses clients de réparer soi-mêmes leurs iPhone avec des outils et des pièces d’origines fournies directement par Apple. Avant d’acheter des pièces et des outils, l’entreprise explique qu’elle fournira des manuels de réparation afin d’informer sur la procédure à suivre pour changer telle ou telle pièce. Après réparation, il est même possible de retourner à Apple les pièces usagées pour qu’elle les recycle et vous fournisse même un bon d’achat.

Au total, Apple déclare que près de 200 pièces et outils seront disponible afin de mener à bien vos réparations. Pour débuter, seuls les iPhone 12 et 13 seront concernés dans un premier temps. Il sera ainsi possible de réparer l’écran, l’appareil photo ou changer la batterie. Ensuite, ce sera au tour des ordinateurs Mac profitant de la puce M1 seront ensuite réparable par vos soins. Self Service Repair sera proposé aux Etats-Unis dès le début de l’année prochaine. Il faudra patienter en 2022 pour voir le programme s’élargir à d’autres pays.