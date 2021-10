Google Maps propos des trajets plus écologiques

De nouvelles fonctionnalités viennent d’être dévoilées par les responsables de Google Maps. Leur objectif est simple : proposer des trajets alternatifs plus écologiques à leurs utilisateurs. La firme de Mountain View annonce aussi la mise en place d’un mode de navigation allégé pour les trajets à vélo ou encore le support des services de scooter et de vélo en autopartage.

Des déplacements plus écologiques avec Google Maps

Dans son communiqué publié aujourd’hui, Google commence par rappeler que d’après l’Agence internationale de l’énergie, « les véhicules routiers sont à l’origine de plus de 75 % des émissions de CO2 liées au transport et constituent l’une des principales sources de gaz à effet de serre dans le monde« . La firme de Mountain View vient ainsi de présenter trois nouvelles fonctionnalités pour Google Maps visant à « réduire ces émissions et à offrir aux gens des choix plus écologiques pour se rendre d’un point A à un point B« .

La première nouveauté vient tout d’abord proposer un itinéraire plus économe en carburant. Ce trajet alternatif sera automatique proposé au côté du trajet le plus rapide. Il permet notamment de connaitre la quantité d’essence économisée par rapport à ce dernier. Malheureusement, la fonctionnalité n’arrivera que durant l’année 2022 en France.

La seconde fonctionnalité introduite dans Google Maps vise à proposer un mode de navigation allégée : Lite Navigation. Grâce à cette dernière, « les cyclistes peuvent voir rapidement les détails importants de leur itinéraire sans avoir besoin de garder leur écran allumé ou d’activer la navigation étape par étape. D’un seul coup d’œil, vous pouvez suivre la progression de votre trajet, et voir votre heure d’arrivée en temps réel, et même connaître le dénivelé de votre itinéraire afin de maintenir votre concentration là où elle doit l’être : sur la route« , explique Google.

Pour finir, Google annonce que Maps vient d’intégrer des informations sur les vélos et scooters disponibles en libre-service dans 300 villes supplémentaires. Cela permet notamment de voir les stations à proximité et connaître le nombre de véhicules disponible en temps réel.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Google Maps : partager vos données personnelles devient (presque) obligatoire !