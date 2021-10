iOS 15.1 bêta 3 : désactivation du mode macro automatique et arrivée du ProRes

La prochaine mise à jour du système d’exploitation d’Apple promet plusieurs nouveautés au niveau de la photo. Avec la bêta 3 d’iOS 15.1, la firme à la pomme vient en effet d’ajouter une fonctionnalité empêchant l’activation automatique du mode macro, mais aussi la prise en charge du format ProRes pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

La fin du mode macro automatique sur iPhone 13 Pro

Après avoir ajouté plusieurs fonctionnalités avec la bêta d’iOS 15.1, Apple vient d’introduire plusieurs changements du côté de la photographie pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max via la bêta 3.

Pour commencer, Apple semble avoir écouté ses utilisateurs concernant le mode macro. Plusieurs d’entre eux se plaignaient en effet de l’activation intempestive de cette fonctionnalité lorsqu’ils se rapprochaient d’un sujet. Afin d’offrir plus de contrôle, une option logicielle permettant de désactiver le mode macro automatique vient d’être ajoutée dans iOS 15.1.

Lors de la sortie publique de la mise à jour, il faudra ainsi se rendre dans les Paramètres, ouvrir le menu Appareil photo et désactiver la fonction Macro Automatique. Apple précise notamment que lorsqu’elle est activée, l’appareil photo « passera automatiquement au capteur ultra grand-angle pour capturer des photos et des vidéos macro« . Si l’option est désactivée, le mode macro pourra être activé manuellement en sélectionnant l’objectif ultra grand-angle (0,5x), en se rapprochant de son sujet, puis en appuyant sur l’écran pour faire la mise au point dessus.

Crédit photo : 9to5Mac

Le ProRes arrive avec iOS 15.1

Le second gros ajout introduit via cette bêta 3 d’iOS 15.1 est la possibilité de prendre des vidéos au format ProRes en 4K 30 FPS. Visant à faciliter le montage et les opérations de post-production, la fonctionnalité est ainsi disponible sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro en accédant aux Paramètres, la section Appareil photo, puis l’option Formats. À titre informatif, une minute d’enregistrement en ProRes prend 1,7 Go de stockage interne. C’est pour cette raison qu’Apple ne propose cette fonctionnalité que sur les iPhone 13 Pro et Pro Max ayant au minimum 256 Go de stockage.

Crédit photo : 9to5Mac

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité iOS 15.0.1 disponible : le bug pour déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch est corrigé !