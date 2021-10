Firefox 93 : voici les nouveautés du navigateur

Mozilla vient de lancer une toute nouvelle version de son navigateur : Firefox 93. Pour l’occasion, plusieurs fonctionnalités et changements ont été apportés afin d’offrir une meilleure expérience de navigation. Outre une amélioration des performances, la vie privée ainsi que la confidentialité est encore une fois au cœur de la stratégie de l’entreprise.

Quelles sont les nouveautés de Firefox 93 ?

Pour commencer, la nouvelle mouture de Firefox profite de la prise en charge du format d’image AVIF. Cela permet notamment aux sites web d’effectuer des économies de bande passante par rapport aux autres formats d’image. On apprend ensuite que Firefox 93 ajoute un système permettant d’éviter au navigateur de planter. Pour cela, il déchargera automatiquement des onglets lorsque la quantité de RAM est faible. Cela permettra ainsi de concentrer les efforts de la RAM sur les onglets en cours d’utilisation. Un simple clic sur un onglet déchargé permettre de le recharger.

Après l’introduction d’un outil de suppression des cookies et davantage de confidentialité avec Firefox 91, le navigateur continue en renforçant la confidentialité et la sécurité en bloquant automatiquement les téléchargements provenant de site n’étant pas en HTTPS, soit ceux qui ne sont pas sécurisés. Si vous êtes sûr que le fichier téléchargé est sécurisé, il sera tout de même possible d’accepter manuellement le téléchargement.

Pour préserver votre vie privée, SmartBlock est mis à jour afin de prendre en charge plus de scripts publicitaires confectionnés par Google. À titre informatif, la fonctionnalité a pour objectif de remplacer les scripts des trackers web par des substituts locaux ne récoltant aucune information à votre sujet, mais permettant de faire fonctionner le site correctement. Pour finir, Firefox 93 ajoute la fonctionnalité Firefox Suggest, un outil suggérant automatiquement des sites web dans la barre d’adresse en utilisant votre localisation ainsi que les mots-clés de votre recherche.

