Test – Honor MagicBook 14 2021 : l’ordinateur portable nomade par excellence

Avec son édition 2021, Honor a su repousser les performances de son modèle MagicBook 14. Ainsi, l’un de ses best-sellers est design et compact. Avec son poids inférieur à 1,4 kg et un écran de 14 pouces optimisé, la nouvelle version du MagicBook 14 2021 sera-t-elle à la hauteur de nos attentes ?

Présentation du Honor MagicBook 14 2021

Le Magicbook 14 2021 I7 16 512 embarque la 11ᵉ génération de processeurs Intel, ainsi qu’une carte graphique intégrée Intel Graphics. Dans son emballage, on retrouve l’essentiel, c’est-à-dire l’adaptateur secteur USB-C en 65 W, l’ordinateur et les notices.

Voici les caractéristiques techniques de la machine :

Processeur : Intel Core™ i7-1165G7

Mémoire vive : 16GB DDR4

Carte graphique : Intel® Iris® Xe Graphics (carte graphique intégrée)

Stockage : 512GB NVMe PCIe SSD

Connectiques : 1 x USB-Type C, 1 x USB type A, 1 x Port HDMI à gauche, et 1 prise jack 3.5 mm et 1 prise USB A à droite

Connectivité : Bluetooth 5.1; Wifi 6

Poids : 1,380 kg

Dimensions : (H*L*P) : 15.9 mm × 322.5 mm × 214.8 mm

Ecran : 14 pouces FHD (1920 x 1080 pixels), écran mat avec certificat faible émission de lumière bleue

Batterie : 56Wh

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64bits

Composants évolutifs : aucun

Design et extérieur

Avec son modèle 2021, Honor n’a pas réellement changé sa formule magique. Son châssis est entièrement construit en aluminium, avec sa couleur « gris sidéral ». Les reflets bleutés donnent un style vraiment élégant au MagicBook 14 2021. Au dos de l’écran, sur la face supérieure de l’ordinateur, le logo « Honor » est incrusté de bleu. Ce liseré bleu se retrouvera tout autour de l’ordinateur, au niveau de la tranche très fine de l’écran. Ces rappels, très discrets, restent très plaisants. Le clavier est composé de touches noires, incorporant un rétroéclairage de chaque touche. Le pavé tactile est bien dimensionné, sans être trop petit. Dans le coin inférieur droit, 3 étiquettes viennent casser le design.

Châssis, robustesse et portabilité

Doté d’un châssis en aluminium, le MagicBook affiche un poids plume. Pour 1,38 kg, vous aurez un ordinateur léger, et résistant. Son écran, aux bords fins, est accompagné de deux charnières assez rêches. L’ouverture à une main est complexe tant l’ordinateur est léger. Si vous tentez l’expérience, l’écran restera collé au clavier. Il vous faudra vos deux mains pour l’ouvrir.

Avec une épaisseur de moins de 16 mm, le Honor MagicBook 14 2021 tiendra dans votre sac, sac à main et pochette sans problème. Honor a pensé son ordinateur comme l’outil de travail taillé pour tous les utilisateurs nomades. Au quotidien, il deviendra un allié dans vos déplacements.

Disposition haut-parleurs et ventilation

Avec la coque arrière retirée, le MagicBook révèle une simple ventilation assurant le refroidissement de l’ordinateur. Cela est suffisant pour les utilisations bureautiques basiques, telles que des logiciels de traitement de texte, les mails ou la navigation web.

Lorsque l’utilisation est plus intense, le ventilateur se déclenche rapidement, tourne très longtemps et produit une zone de chaleur intense à l’opposé de la zone du ventilateur. La chaleur se fait sentir dans le clavier, où une zone de chaleur apparait à l’endroit opposé où se situe le ventilateur.

De chaque côté de l’ordinateur se trouvent les haut-parleurs. Ainsi, les 2 haut-parleurs répartissent le son de manière correcte, en atteignant rapidement la limite qualitative. Le son est de qualité correcte à bas et moyen volume, mais lorsque celui-ci augmente, les haut-parleurs saturent rapidement.

Connectiques

La finesse du Honor MagicBook 14 édition 2021 contraint la marque à minimiser la connectique. Vous trouverez donc le minimum vital.

Du côté gauche, Honor a placé un port USB-C universel, qui sert de port de charge et de port USB. Il vous sera possible de recharger votre téléphone directement par ce port USB-C. Ensuite, vous trouverez un port USB-A, et un port HDMI.

Du côté droit, vous retrouverez une prise jack 3.5 mm et le deuxième port USB-A.

Dans la pratique, les ports deviennent rapidement chargés. Si vous ajoutez une souris sans fil avec base USB-A, il ne restera plus qu’un port USB-A et un port USB-C. Si vous avez besoin de plus de connectiques, il faudra ajouter un hub.

Clavier et pavé tactile

Le clavier embarqué par le MagicBook 14 2021 est plutôt de bonne facture. Les touches sont agréables à l’usage. Et les dimensions du châssis offrent des touches de bonnes tailles. La course des touches est courte et ferme.

A l’usage, les touches se révèlent confortables et tournées vers un usage bureautique. Lors des cessions de jeux, le format compact est un point négatif. Il est fréquent d’appuyer sur la mauvaise touche. Les poignets reposent naturellement de chaque côté du pavé tactile.

Le rétroéclairage des touches se fait via le bouton spécifique sur la ligne des touches de fonction. Le bouton d’allumage, situé en haut à droit, intègre un lecteur d’empreintes. Le pavé tactile est de dimensions correctes, avec 12 cm de longueur sur 6,5 cm de largeur.

Ecran

Le MagicBook a intégré une nouvelle gamme d’écrans avec une dalle IPS « FullView ». Avec son Full HD, la couverture RGB est vraiment intégrale et son utilisation au quotidien est confortable. Son ratio écran bordure est optimisé, surtout avec le déplacement de la caméra au niveau du clavier (entre la touche F6 et F7). Lors de l’utilisation en mode bureautique, le filtre anti lumière bleue disponible est agréable.

Pour regarder des films ou des séries, là encore, le Full HD est au top. La dalle IPS procure une expérience intéressante et vous tomberez vite amoureux de ce rapport de luminosité agréable.

Cet écran est assez lumineux pour une utilisation dans n’importe quel environnement. Avec son revêtement antireflet efficace, il est enfin possible de travailler dans des endroits très lumineux. Par contre, ce revêtement fait baisser la luminosité maximale. Pour ce qui est de la luminosité minimale, elle est optimisée pour des pièces sombres, où la luminosité ambiante est quasiment nulle.

Audio

Le Honor MagicBook 14 2021 est équipé de deux haut-parleurs classiques, situés de chaque côté de l’ordinateur. Le logiciel interne à Honor permet d’ajuster et de configurer le son de votre ordinateur. Ils sont faibles de puissance et imprécis. Lorsque le son est à un niveau moyen, les haut-parleurs font leur travail, à minima. Mais lorsqu’ils sont poussés au maximum, ils sont totalement imprécis et irréguliers.

A l’usage, les haut-parleurs se montrent corrects pour l’écoute d’un film ou d’une série. Pour ce qui est de la musique, il faudra opter pour une enceinte ou un casque sans fil.

Performances du Honor MagicBook 14

Cette année, HONOR a placé Intel dans son nouveau MagicBook. Cette décision est motivée par une volonté d’amélioration par rapport au Ryzen 5 3500U présent dans la version 2020.

Ainsi, le Intel Core I7 1165G7 intégré dans le MagicBook 14 2021 est plus puissant que la version précédente. Pourtant, ce MagicBook 14 2021 n’est clairement pas dédié à un usage « gaming ». Son utilisation est complètement professionnelle. Il sera capable de gérer des logiciels de montages et de travail sans problème. L’absence de lecteur de carte SD est assez dérangeant pour toutes personnes désirant pratique du montage vidéo en toute tranquillité.

Pour évaluer les limites du MagicBook 14, nous l’avons passé au crible selon deux benchmarks, OCCT et PCMARK10. Nous aurons alors des valeurs mesurées lors de stress-tests de longue durée. Accompagné d’un score moyen après avoir testé tous les types de tâches et leur efficacité.

OCCT

min °C moyen °C max °C Stress CPU

31 34 81 Stress CPU & GPU 27 29 81

Les températures de fonctionnement sont dans une moyenne de 30°C, mais la température maximale atteint rapidement les 80°C.

PCMARK 10

Avec l’évaluation PCMARK 10, le MagicBook 14 2021 obtient un score général de 4123. Lorsque l’on regarde le détail des résultats, cela confirme bien que l’ordinateur est tourné vers une utilisation bureautique, avec une possibilité de montage photo et vidéo. Pour le gaming, PCMARK 10 confirme des performances basses dans cette catégorie.

CrystalDiskMark

Le résultat est sans appel. Le MagicBook 14 2021 est tourné vers une utilisation bureautique. Il pourra effectuer du montage photo et vidéo assez léger, sans pour autant être capable de performances en gaming.

Autonomie

Le Honor MagicBook 14 2021 est donné pour une autonomie de 10h30 en « lecture vidéo locale ». Dans notre test, l’autonomie est relativement identique en mode économie d’énergie. En pleine charge, avec la connexion internet et l’utilisation d’un logiciel en ligne de traitement de texte, l’autonomie avoisine 8 heures. Ainsi, avec un peu d’optimisation, l’autonomie s’arrondit à une belle journée de travail, soit entre 8 et 10 heures de batterie.

Lors d’une utilisation intensive, l’autonomie du MagicBook est ridicule. En mode jeu, toutes les performances étant au maximum, la batterie ne tient pas plus d’une heure. A cela s’ajoute la présence d’une zone de chaleur au niveau du côté gauche du clavier. Cette zone est également présente lors de la mise en charge pendant l’utilisation de l’ordinateur.

La charge rapide est disponible avec le chargeur secteur USB-C. En 30 minutes de charge, l’ordinateur affiche 40% de batterie. Pour une charge complète, il faudra compter environ 90 minutes.







Conclusion

Le Honor MagicBook 14 2021 est un ordinateur compact et léger. Ces deux avantages laissent de côté la polyvalence et la performance. Avec une 16 Go de RAM et un Intel Core i7 1165G7 avec carte graphique intégrée, on se rend compte que Honor n’a pas mis la performance en avant. Le MagicBook 14 est destiné à une utilisation bureautique et exceptionnellement, à une utilisation un peu plus poussée. L’unique ventilateur se déclenchera très souvent, que ce soit lors de la charge, ou d’une utilisation bureautique. Pour un prix élevé, Honor n’a pas fait le choix de la performance.

