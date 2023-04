Test – Honor MagicBook 14 : l’ordinateur portable inépuisable !

Si vous êtes du genre à travailler au gré de vos voyages, alors le choix de votre ordinateur est crucial. Aujourd’hui, nous vous présentons le Honor MagicBook 14, un ultraportable qui vous accompagnera partout. En plus d’un design simpliste, il offre de nombreux avantages pour les plus nomades d’entre vous. Petit tour d’horizon de cette machine à avoir dans son sac à dos !

Unboxing

Nous allons passer rapidement sur la partie unboxing, car il y a peu choses à dire. En effet, en dehors du très beau MagicBook 14, nous retrouverons le câble USB-C ainsi que son chargeur mural. Ce dernier proposera une recharge pouvant aller jusqu’à 65W.

Design

Cet Honor MagicBook 14 propose un design épuré et élégant, le tout dans une taille réduite. En effet, grâce à son écran de 14 pouces (au ratio 3:2), il saura se faufiler dans n’importe quel sac à dos. Une petite webcam est bien entendu présente, tout en étant très discrète, sur le haut de l’écran. Il dispose également d’un grand pavé tactile, offrant un bon confort pour la navigation. Pour ce qui est de la connectique, vous aurez largement de quoi faire. En effet, il offre tout d’abord deux prises USB-C 3.2 Gen 2 ainsi qu’une prise USB-A de 3ᵉ génération aussi. Pour ce qui est de la vidéo, ce sera un port HDMI tandis qu’il sera possible de brancher un casque sur la prise jack 3.5 mm.

Pour le reste, on est sur de la simplicité pure. Cependant, des matériaux nobles sont utilisés comme un alliage d’aluminium qui est utilisé pour composer la quasi-totalité de cet Honor MagicBook 14. Pour ce qui est de la praticité à l’utilisation, l’écran pourra s’ouvrir jusqu’à 145°. Côté dimensions, vous l’avez compris, nous sommes dans du très raisonnable. En effet, comptez seulement 307,51 mm de longueur pour 227,56 mm avec une épaisseur de 15.9 mm et un poids de 1,54 kg.

Performances et utilisation

Ce laptop est animé par un processeur Intel i5-12500H de 12ᵉ génération avec pas moins de 12 cœurs à disposition. La fréquence varie entre 2.5 et 4.5 GHz en boost. Le processeur est accompagné par 16 Go de RAM (LPDDR5), un minimum de nos jours pour offrir suffisamment de fluidité. Côté stockage, vous pourrez compter sur 512 Go de SSD. La partie graphique est assurée par Intel également, avec sa puce Iris® Xe Graphics. Cette dernière vous permettra de jouer à de petits jeux, même si nous ne sommes clairement pas en présence d’un ordinateur dédié aux jeux. Il sera par contre parfait pour les créateurs qui souhaitent éditer des photos ou encore des vidéos.

Le clavier est très agréable au toucher et offre un bon confort de frappe. Il est silencieux et propose (presque) tout le nécessaire. Vous remarquerez la présence d’un capteur d’empreinte digitale, très réactif et avec un taux d’erreur ultra-faible. Écran de 14″ oblige, cet Honor MagicBook 14 sera donc dépourvu de clavier numérique afin de conserver un bon ratio sur le reste du clavier. Pour conserver au frais les composants internes, Honor a mis en place un système de dissipation de la chaleur efficace grâce à la présence d’un double ventilateur disposant de 100 pales.

Revenons un peu plus en détail sur l’écran, qui propose des technologies à destination des créateurs. En effet, au-delà de sa résolution 2.1 K, nous retrouverons également un joli ratio de 88 % ainsi qu’une gamme de couleurs 100 % sRGB. Grâce à la double certification TÜV Rheinland, un gros travail a été effectué afin de réduire les émissions de lumières bleues. À l’utilisation, ce dernier est donc très agréable, de nuit comme de jour.

Conclusion

Si vous avez besoin de travailler en déplacement, cet Honor MagicBook 14 sera un très bon allié. Il embarque des composants puissants pour effectuer de nombreuses tâches gourmandes et complexes. En effet, sa batterie de 75 Wh vous permettra de l’utiliser pendant de longues heures, jusqu’à 10h de travail continu. Son écran offrira un confort à toute épreuve, tandis que ses dimensions réduites lui permettront de se glisser dans tous vos sacs à dos.

Côté tarif, la version testée offre un tarif plutôt abordable. En effet, il vous faudra compter 999 € sur le site officiel Honor. À noter qu’une version avec une carte graphique RTX 2050 est également disponible, à 1199 €.