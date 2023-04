Galaxy S23 FE : le modèle abordable arrive à la fin de l’année, mais avec une mauvaise surprise

La gamme Galaxy S23 devrait évoluer dans les mois à venir. De nombreuses rumeurs mentionnent en effet l’arrivée d’un modèle abordable, alias le Galaxy S23 FE. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de souligner que ce nouveau smartphone haut de gamme arriverait durant le quatrième trimestre 2023. En plus de cela, nous apprenons une bien mauvaise nouvelle : la puce Snapdragon 8 Gen 2 serait remplacée par l’Exynos 2200.

Les Galaxy S Fan Edition, abrégé comme d’habitude en « FE », sont des smartphones conçus pour offrir une expérience utilisateur similaire à celle des modèles haut de gamme Galaxy S, mais avec des compromis sur certains aspects, notamment les composants. Nous avons ainsi eu droit à un Galaxy S20 FE et un Galaxy S21 FE. Alors que la gamme Galaxy S22 n’a pas eu droit à cette déclinaison plus abordable, les rumeurs autour d’un Galaxy S23 FE circulent sur internet depuis quelques mois.

En fin de semaine dernière, nous avons appris que ce modèle était toujours prévu chez Samsung. Dans un récent article de SamMobile, nous avons en effet appris que le Galaxy S23 FE serait disponible durant le quatrième trimestre 2023. En plus de cela, il est mentionné que la firme sud-coréenne aurait fait une concession importante au niveau de la partie performances, avec la présence d’une puce bien différente.

Le média explique en effet que le Galaxy S23 FE disposerait d’un processeur Samsung Exynos 2200. Cela concernerait aussi le marché américain, qui a toujours été servi en puce Qualcomm Snapdragon. La mauvaise nouvelle, c’est que ce SoC se fait un peu vieux, étant donné qu’elle était embarquée sur les Galaxy S22 commercialisés en Europe depuis l’année dernière.

Les éloges ne sont d’ailleurs pas de la partie concernant ce composant. SamMobile déclare d’ailleurs : « L’Exynos 2200 était la première puce de Samsung avec un GPU AMD et était, si nous sommes honnêtes, un sacré gâchis, c’est probablement pourquoi Samsung a décidé de faire tout son possible avec Qualcomm pour la gamme S23 ». Il faut donc espérer que l’utilisation de cette puce sur le Galaxy S23 FE soit fait de manière méthodique afin d’éviter tous les problèmes et points négatifs remarqués sur les Galaxy S22.

Par rapport aux Galaxy S20 FE et S21 FE, le Galaxy S23 FE se doterait d’un avantage notable : un capteur principal de 50 Mpx pour le module photo arrière, contre 12 Mpx sur les deux générations précédentes. Samsung pourrait ainsi réutiliser le même capteur principal que les Galaxy S22, S22+, S23 et S23+. Le site suppose ensuite que le smartphone sera disponible en 128 et 256 Go de stockage, avec 6 ou 8 Go de RAM ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S23 : une mise à jour vient grandement améliorer la partie photo !