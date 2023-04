Free vous aide à vendre votre smartphone grâce à une nouvelle application

Envie de vendre votre smartphone pour en acheter un nouveau ? Free a une bonne solution pour vous aider dans cette tâche : une application iOS et Android. En effet, l’opérateur vient de lancer « Reprise mobile avec Free » en partenariat avec Recommerce. Grâce à cette solution, vous pouvez très rapidement faire estimer votre vieux smartphone (jusqu’à 500 euros), puis l’envoyer gratuitement si la somme de reprise vous convient. Après réception, vous recevrez votre argent sur votre compte bancaire.

Free Mobile veut faciliter la revente de votre smartphone actuel pour vous aider à en racheter un autre. Pour cela, l’entreprise vient de lancer une nouvelle application du nom de « Reprise mobile avec Free » sur Android et iOS. Ce service est aussi disponible sur une page dédiée à ouvrir sur navigateur web.

Parlons maintenant du processus de reprise de l’application, plus complet que sur le web. Pour estimer le montant de rachat de votre smartphone, « Reprise mobile avec Free » vient effectuer une batterie de tests après avoir activé le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Cela passe par le test des boutons, de l’écran tactile, de l’appareil photo, du son, du microphone, de la data, de la batterie, de la connectivité à l’état cosmétique du smartphone (châssis et écran).

Comme l’explique Univers FreeBox, les utilisateurs doivent répondre à plusieurs conditions afin de pouvoir revendre leur smartphone : en être le propriétaire, et donc « ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours » ; mais aussi que la valeur de reprise soit supérieure à 10 euros. Dans le cas où votre smartphone ne vaut pas cette modique somme, Free Mobile propose que vous le déposiez dans une boite de recyclage dans une des boutiques de l’opérateur.

Si le montant de reprise vous convient, sachez que vous pouvez profiter d’un bonus de reprise allant jusqu’à 100 euros pour acheter un smartphone chez Free ou le louer avec Free Flex et un forfait mobile. Afin de recevoir le montant de reprise de votre smartphone, il va falloir l’envoyer. Pour cela, Free mobile explique la démarche à suivre : télécharger et imprimer le bon de cession et l’étiquette d’expédition ; empaqueter le smartphone dans un matériau de protection ; insérer le bon dans le colis ; coller l’étiquette sur le colis ; et déposer le tout dans un point relais Chronopost.

Sous 5 jours après réception de votre smartphone, vous recevrez le paiement par virement bancaire sur votre compte. Free explique tout de même : « Si l’estimation ne correspond pas à l’état réel de votre mobile après expertise, vous recevrez une nouvelle proposition de reprise. Dans le cas où ce nouveau montant ne vous convient pas, vous pourrez demander le retour de votre mobile à notre partenaire ».

