Galaxy S23 : Samsung propose d’essayer l’interface de ses derniers smartphones avec son iPhone !

Samsung vient une nouvelle fois de proposer une interface One UI à l’essai pour les iPhone. L’objectif de la firme sud-coréenne est simple à travers cette démarche : convertir les utilisateurs de smartphones Apple à passer aux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pour cela, elle tente de convaincre grâce à son expérience utilisateur et son écosystème.

Après avoir goûté à iOS sur les iPhone, il est dur de revenir dans le monde des smartphones Android. Samsung le sait très bien, et tente ainsi le tout pour le tout afin de convaincre les consommateurs à passer à ses derniers modèles haut de gamme : les Galaxy S23. L’entreprise permet désormais d’essayer One UI directement sur les appareils de la firme à la pomme.

Dans les détails, Samsung vient de lancer l’expérience « Try Galaxy ». Prenant la forme d’une application web, cette solution imite purement et simplement la dernière surcouche Android de Samsung : One UI 5.1. Cette dernière est disponible en plus de 10 langues : allemand, anglais, arabe, indonésien, chinois (mandarin et taïwanais), espagnol, français, japonais, portugais, mexicain, suédois et vietnamien.

Pour essayer l’expérience One UI 5.1 sur son iPhone, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Accéder à votre navigateur favori ;

Se rendre à l’adresse Try Galaxy ;

Appuyer sur l’icône de partage ;

Sélectionner l’option Sur l’écran d’accueil ;

Toucher le bouton Ajouter ;

Ouvrez la nouvelle application créée sur votre écran d’acceuil.

Et voilà, vous pouvez naviguer dans l’interface des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ; mais aussi ouvrir des applications, dont les services officiels de Samsung. Il est ainsi possible d’expérimenter beaucoup d’éléments propres aux smartphones Galaxy depuis son iPhone, et pourquoi pas se laisser convaincre par Samsung.

Nous vous conseillons tout de même de vous rendre en magasin pour essayer plus en détail l’expérience One UI, et surtout les performances des Galaxy S23. Après cela, vous saurez enfin si vous êtes prêt à quitter Apple pour Samsung (ou non).

