Disney+ : les nouvelles séries et nouveaux films disponibles en avril 2023

Place au mois d’avril 2023 ! Vous ne savez pas quoi regarder pendant cette période, et êtes abonné à Disney+ ? Bonne nouvelle, vous allez découvrir dans notre article les nouvelles séries et nouveaux films disponibles dans les semaines à venir sur la plateforme de streaming !

En avril 2023, Disney+ fait le plein de nouveautés pour les familles et les enfants avec des séries jeunesse, des films, dessins animés et documentaires. Parmi les sorties notables du mois, nous retrouvons notamment la série jeunesse La Maison Magique de Mickey ; la saison 2 de la comédie française Week-end Family, mais aussi l’arrivée de la saison 1 de The Good Mothers et Tiny Beautiful Things ; le célèbre Spider-Man Far From Home et le nouveau film en live-action Peter Pan & Wendy ; ou encore le documentaire réalisé par James Cameron Les secrets des éléphants.

Voici la liste complète des séries, films et documentaires disponibles en avril 2023 sur Disney+ :

1er avril :

Tengoku-Daimakyo – Saison 1.

2 avril :

Ralph & Katie – Saison 1.

5 avril :

Week-end Family – Saison 2 ;

The Good Mothers – Saison 1 ;

Conversation avec le Pape ;

Will Trent ;

La Maison Magique de Mickey – Saison 1 ;

Frères – Saison 1.

7 avril :

Tiny Beautiful Things – Saison 1 ;

Les trésors perdus de Rome – Saison 1 ;

Haut les Cœurs.

12 avril :

Rénovation sur-mesure avec Jeremy Renner ;

Mémoire fatale – Saison 1 ;

Pyjamasques – Saison 5.

13 avril :

Arranged – Saison 1 ;

Best in Bridal – Saison 1 ;

Bride & Prejudice – Saison 1.

14 avril :

Spider-Man : Far from Home ;

Inside : L’attentat du marathon de Boston ;

Le grand pardon.

19 avril :

Mrs. America.

21 avril :

Affamés.

22 avril :

Les secrets des éléphants – Saison 1.

26 avril :

HPI : Haut Potentiel Intellectuel – Saison 2.

28 avril :

Peter Pan & Wendy.

Elisabeth II : Une vie, un règne.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Disney+ : augmentation du prix de l’abonnement et moins de séries originales en approche.