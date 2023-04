BLUETTI AC180, iPhone 15 Pro & Galaxy S23 – Tech Express

Bienvenue dans ce nouvel Tech Express du mardi 4 avril 2023 ! Au programme de cette édition, des nouveautés du côté des générateurs électriques avec le BLUETTI AC180, des avancées technologiques pour le nouvel iPhone 15 Pro et le Galaxy S23 qui propose une expérience utilisateur inédite. Découvrez également la mise à jour de la Galaxy Tab S7 FE ainsi que les améliorations apportées à l’Oppo Find N3 avec son écran pliable plus grand et sa puce Snapdragon 8 Gen 2.

Les news Tech : Générateur électrique BLUETTI, Boutons tactiles, Expérience Galaxy.

BLUETTI a annoncé son nouveau générateur électrique AC180. Compact et facilement transportable, ce générateur de 1 152 Wh et 1 800 W est idéal pour les aventuriers et propose un temps de charge réduit à 45 minutes grâce à la charge Turbo. Il est équipé d’un écran LCD de 1.7 pouces informant l’utilisateur sur sa consommation d’énergie et sa recharge. Aucune information sur le prix, mais le directeur marketing de BLUETTI rassure en évoquant un produit performant et abordable.

Les boutons des iPhone 15 Pro seront tactiles et capables d’effectuer différentes actions, comme des raccourcis ou des applications. Ils fonctionneront même avec des gants ou des coques. Et leur sensibilité pourra être modifiée pour une utilisation adaptée à tous les cas d’usage.

Samsung lance une application web imitant sa dernière surcouche Android, One UI 5.1. Ceci pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de naviguer dans l’interface des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra et tester les services officiels de Samsung. L’expérience « try galaxy » peut être ajoutée sur l’écran d’accueil simplement en suivant quelques étapes et en accédant à l’adresse Try Galaxy dans le navigateur web. Il est conseillé d’essayer en magasin pour une expérience plus détaillée et pour tester les performances.

Les dernières news Droidsoft

La Galaxy Tab S7 FE reçoit la mise à jour One UI 5.1 et le patch sécurité de février 2023. Ce qui apporte de nouvelles fonctionnalités comme la partie photo améliorée, le multitâche et une nouvelle application météo. Pour l’installer, il suffit de se rendre dans les paramètres et de télécharger la mise à jour de 1,2 Go.

Le prochain smartphone pliable d’Oppo, le Find N3, disposerait d’un écran pliable plus grand de 8″. Avec une définition de 2 268 x 2 440 pixels, un Sony IMX890 de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx (Sony IMX581) et d’un téléobjectif de 32 Mpx. Sans oublier la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie de 4 805 mAh.

Plus de lecture avec notre dernier test !

Honor MagicBook 14, le compagnon idéal pour les nomades !

Le Honor MagicBook 14 est un ultraportable dont le design épuré, les dimensions réduites et la connectique variée sauront séduire les voyageurs. Grâce à son processeur Intel i5-12500H 12ᵉ génération et ses 16 Go de RAM, il est capable de prendre en charge des tâches complexes tout en gardant des performances optimales. Son écran de 14 pouces, certifié 100 % sRGB et doté d’un ratio 88 %, offre une qualité d’image remarquable. Et pour ceux qui souhaitent profiter de leur machine pendant de nombreuses heures, sa batterie de 75Wh offre une autonomie jusqu’à 10 heures !

Une version très abordable est proposée à 999 €, et une version avec une carte graphique RTX 2050 à 1199 €. Le Honor MagicBook 14 est donc un excellent compagnon pour les nomades à la recherche d’un ordinateur portable fiable et performant.

Merci d’avoir lu ce nouvel épisode de Tech Express ! Nous espérons que vous avez apprécié les dernières actualités du monde de la technologie. Revenez bientôt pour découvrir plus de news passionnantes et n’oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez manqué notre test Honor MagicBook 14, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil, vous ne serez pas déçu !