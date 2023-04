iPhone 15 Pro : les boutons tactiles marcheront avec des gants et les coques

Et c’est reparti pour une information autour des boutons des iPhone 15 Pro. Devant passer d’un système mécanique à du tactile, ces nouveaux composants ont de moins en moins de secrets. Un nouveau rapport a en effet dévoilé que les boutons tactiles de ces futurs smartphones vont aussi fonctionner quand les utilisateurs porteront des gants, et les smartphones des coques.

Concept : Konstantin Milenin

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auront une particularité inhérente à leur design : leurs boutons. Ainsi, le commutateur Silencieux/Sonnerie serait remplacé par un bouton tactile pouvant effectuer différentes actions, comme exécuter des raccourcis ou applications ; et les boutons de volume ne feraient plus qu’un, tout en devenant tactiles. D’ailleurs, ces derniers fonctionneraient même lorsque les smartphones n’ont plus de batterie, notamment grâce à une nouvelle puce très basse consommation.

Pour rappel, nous serions face à des boutons tactiles capacitifs embarquant un moteur haptique afin d’effectuer une vibration simulant le clic des boutons mécaniques. À titre d’information, le bouton Home des iPhone 7 et iPhone 8 profitait d’un système similaire.

Outre ces informations, un nouveau détail vient de tomber sur ces composants inhérents aux iPhone 15 Pro. Dans une nouvelle publication d’un membre du forum de MacRumors, nous apprenons en effet que la sensibilité des nouveaux boutons tactiles pourra être modifiée (comme c’était le cas pour le bouton des iPhone 7 et iPhone 8).

En soi, cette option viserait à augmenter la sensibilité des boutons afin de permettre leur utilisation dans des cas d’usages plus variés. Nous apprenons ainsi que le port de gants ou la présence d’une coque sur les iPhone 15 Pro ne gênera en rien l’utilisation de ces nouveaux boutons. Le réglage de la sensibilité permettra au passage de bien notifier les utilisateurs qu’un bouton a été utilisé.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 : Apple compte mettre fin à la carte SIM en France !