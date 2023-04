Galaxy Z Fold 5 : un modèle pliable bien plus fin et léger que le Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 5 rentre de nouveau dans le monde des rumeurs. Un récent rapport vient d’ailleurs de préciser quelques informations autour des dimensions et du poids de ce prochain smartphone pliable Samsung. La bonne nouvelle, c’est que ce modèle profitera bel et bien d’un design plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 4.

Maintenant que les écrans pliables sont devenus monnaie courante chez différents constructeurs de smartphones, il est temps de les perfectionner. Samsung, leader du marché, compte d’ailleurs apporter une multitude de changements avec sa prochaine génération de Galaxy Z Fold.

Pour se démarquer avec le Galaxy Z Fold 5, nous aurions droit à de belles nouveautés comme la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 ou encore une charnière en forme de goutte d’eau. Concernant ce dernier élément, il permettrait de proposer une pliure moins visible et de rendre le smartphone pliable résistant à la poussière, étant donné qu’il pourrait complètement se plier. Encore plus intéressant, le gabarit de ce modèle évoluerait positivement.

En effet, un récent rapport d’ETNews vient de dévoiler que ce nouveau smartphone pliable aurait fait un beau petit régime. En effet, le média sud-coréen a dévoilé que le Galaxy Z Fold 5 allait peser 250 gr et aurait une épaisseur de 13,4 mm. Il serait ainsi 13 gr plus léger et 0,8 mm plus fin que le Galaxy Z Fold 4. Concernant ces quelques grammes perdus, il est précisé que Samsung travaille toujours pour atteindre cet objectif. Les derniers prototypes avoisinaient les 254 grammes. Pour rappel, le poids plume du marché est Huawei, avec son récent Mate X3 avec ses 239 grammes.

Outre ces détails croustillants à propos du Galaxy Z Fold 5, nous avons aussi appris que Samsung a réussi à vendre 10 millions de smartphones pliables en 2022. La firme sud-coréenne envisagerait par ailleurs d’améliorer ses ventes de Galaxy Z de 10 % en 2023. Les nouveautés sur la génération à venir cet été sont aussi très importantes afin de convertir les utilisateurs de téléphones traditionnels à passer au pliable.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Fold 5 : le design du futur smartphone pliable Samsung se précise !