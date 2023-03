Galaxy Z Fold 5 : le design du futur smartphone pliable Samsung se précise

Les nouveautés du Galaxy Z Fold 5 commencent à bien être bien identifiées. Les rapports autour du prochain smartphone pliable de Samsung sont en effet assez nombreux et réguliers. Nous venons ainsi de découvrir le design de ce modèle grâce à des rendus 3D reprenant toutes les dernières rumeurs.

Une fuite d’information par-ci, une autre par là. Le Galaxy Z Fold 5 n’en a pas fini de se dévoiler. Face à la multitude de rapports au sujet de ce futur modèle pliable, le design est de plus en plus clair. Ainsi, le créateur de contenu SuperRoader est venu partager via une vidéo YouTube de nouveaux rendus du smartphone pliable Samsung, créé par Technizo Concept.

Pour commencer, nous retrouvons un élément propre aux derniers smartphones de Samsung : un module photo avec des capteurs en forme de goutte d’eau. Nous y avons eu droit avec le Galaxy S22 Ultra, le S23 Ultra et plus récemment les Galaxy A14, A34 et A54. Le flash est quant à lui incrusté dans le châssis du Galaxy Z Fold 5.

Nous savons ensuite que ce nouveau smartphone pliable aurait l’avantage d’avoir une nouvelle charnière, supposément en forme de goutte d’eau. Samsung proposerait ainsi un smartphone pliable résistant à la poussière.

En effet, le Galaxy Z Fold 5 pourrait complètement se plier, et ainsi bloquer tout élément pouvant s’incruster au niveau de cet espacement. En plus de cela, il est important de rappeler que cette nouvelle charnière permettrait d’avoir une pliure moins importante sur l’écran principal du Galaxy Z Fold 5. Les images de Technizo Concept nous montrent bien ce changement.

Pour finir, nous vous rappelons rapidement les dernières rumeurs autour de la fiche technique de ce futur smartphone pliable Samsung : écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz ; un module photo avec capteur principal 50 Mpx, téléobjectif 10 Mpx et ultra grand-angle 12 Mpx ; puce Snapdragon 8 Gen 2 ; ou encore batterie de 4 400 mAh. Malheureusement, la firme sud-coréenne n’aurait pas réussi à introduire un emplacement pour ranger le stylet S-Pen.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Flip 5 : voici le design du prochain smartphone pliable à clapet Samsung !