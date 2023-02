Galaxy Z Fold 5 : pas de stylet S-Pen intégré dans le prochain smartphone pliable Samsung

Une mauvaise nouvelle vient de tomber concernant le Galaxy Z Fold 5. Malgré des rumeurs allant dans le sens d’un stylet S-Pen intégré au prochain modèle pliable Samsung, un nouveau rapport vient de mettre fin à tout espoir en annonçant l’absence d’emplacement dédié à cet effet. La raison implorée est très simple : la firme sud-coréenne n’aurait pas réussi à faire assez d’espace dans le châssis du smartphone.

Avec les Galaxy S22 Ultra et S23 Ultra, Samsung est venu apporter une particularité auparavant réservée à la gamme Galaxy Note : un châssis intégrant le stylet S-Pen. En plus de cela, l’entreprise a élargi les dispositifs pouvant utiliser son style, avec notamment les modèles pliables Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4.

Avec l’arrivée du Galaxy Z Fold 5 cet été, plusieurs rumeurs sont venues suggérer que le S-Pen serait, lui aussi, intégré dans le smartphone. Malheureusement, elle n’aura pas fait très long feu étant donné qu’un rapport fraichement publié explique que le développement de cette nouveauté a échoué.

ETNews explique ainsi que Samsung n’a pas réussi à confectionner un emplacement pour ranger le stylet S-Pen dans le châssis du Galaxy Z Fold 5. Cette situation résulte du fait que l’espace nécessaire n’a pas pu être créé.

L’un des moyens d’y arriver aurait été d’augmenter les dimensions du Galaxy Z Fold 5, principalement l’épaisseur. Ce changement n’est cependant pas envisagé par Samsung pour le moment d’après le média coréen. Une autre possibilité pour avoir l’espace nécessaire pour ranger le S-Pen dans un Galaxy Z Fold serait de rendre le stylet plus fin. Cela viendrait malheureusement réduire l’impression d’utiliser un stylo papier, argument important pour Samsung.

Le fait que le stylet S-Pen n’arrive pas dans le châssis du Galaxy Z Fold 5 pourrait aussi être causé par des raisons financières. En effet, il est suggéré que la création de cet emplacement viendrait augmenter les coûts de fabrications de Samsung, qui l’obligerait ainsi à réduire ses marges ou augmenter le prix de vente en conséquence.

Pour finir, une source proche du projet souligne que le Galaxy Z Fold 5 profiterait d’une nouvelle charnière, qui aurait rendu plus difficile la conception d’un emplacement pour le stylet S-Pen.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Flip 5 : un écran externe plus grand que celui du Oppo Find N2 Flip !