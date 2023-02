Galaxy Z Flip 5 : un écran externe plus grand que celui du Oppo Find N2 Flip

Avec son Find N2 Flip, Oppo est venu rentrer sérieusement sur le marché des smartphones pliables à clapet. La marque propose en effet une pliure moins prononcée, mais surtout un écran externe beaucoup plus grand que sur les Galaxy Z Flip de Samsung. Concernant ce second point, une récente rumeur a précisé l’arrivée d’un encore plus grand écran avec le Galaxy Z Flip 5.

En cette année 2023, Oppo s’est enfin décidé à commercialiser hors de Chine un smartphone pliable. Nous venons d’ailleurs d’avoir une présentation de la version européenne de son Oppo Find N2 Flip, un modèle à clapet. Il profite d’ailleurs d’un aspect différenciateur important : un écran externe de 3,29 pouces positionné à la verticale.

La marque propose ainsi une dalle imposante, ayant plus de visibilité, d’utilité et d’interactions que celle de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4. Un nouveau rapport de Ice Universe vient cependant de présager une bonne nouvelle : un écran externe plus grand que l’Oppo Find N2 Flip pour le Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Ainsi, la nouvelle génération de smartphone pliable à clapet de Samsung devrait offrir une meilleure expérience utilisateur que sur les générations précédentes. Nous espérons tout de même que la firme sud-coréenne ira plus loin qu’Oppo avec son Galaxy Z Flip 5. En effet, la Find N2 Flip propose une grande surface, mais limite pour le moment son utilisation à quelques widgets et fonctionnalités limitées.

Pour le moment, nous n’avons pas plus d’information concernant l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. La réelle taille de ce dernier devrait rapidement être communiquée par les divers leaker avant son officialisation par Samsung. Pour rappel, la conférence de lancement du smartphone devrait arriver en août, période habituelle de Samsung pour annoncer ses nouveaux pliables.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Fold et Z Flip 5 : la même puce que les Galaxy S23 au programme !