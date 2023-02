Oppo lance le Find N2 Flip en France, un concurrent sérieux au Galaxy Z Flip 4

Ça y est ! De nouvelles marques viennent s’attaquer au leader des smartphones pliables à clapet : Samsung avec ses Galaxy Z Flip. En effet, Oppo vient d’annoncer le lancement à l’internationale, et donc en France, du Find N2 Flip. Pour en profiter, il faudra encore patienter jusqu’au 28 février 2023 et investir 1099,90 euros.

À la mi-décembre 2022, Oppo a officialisé le Oppo Find N2 Flip en Chine. La bonne nouvelle dans cette histoire, c’est que la marque avait annoncé au passage qu’elle s’attaquerait enfin au marché international. Nous savions ainsi que le smartphone arriverait dans l’Hexagone au cours des prochains mois. Ainsi, une conférence de lancement tenue ce mercredi 15 février est venue lever le voile sur la version internationale du Oppo Fin N2 Flip.

Parlons des seules choses qui n’étaient pas encore connues concernant ce smartphone pliable à clapet : son prix et sa date de sortie en France. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, pour une commercialisation débutant le 28 février 2023. Le prix de vente est de 1 099,90 euros pour la seule et unique version (8 Go de RAM + 256 Go de stockage).

Du côté de la fiche technique, rien n’est différent par rapport au modèle chinois (à l’exception de seulement deux coloris : noir (Astral Black) et violet (Moonlit Purple). Nous retrouvons tout d’abord un grand écran AMOLED pliable de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour rappel, la marque garantit que la charnière du Oppo Find N2 Plus peut résister à au moins 400 000 pliures, soit l’équivalent de 100 pliages et dépliages par jour durant une période de 10 ans.

Lorsqu’il est plié, le smartphone pliable à clapet se démarque grâce à son écran externe de 3,26 pouces, positionné à la verticale. Oppo souligne que cela permet d’afficher jusqu’à 6 notifications, d’avoir un retour pour vos selfies, répondre à un appel ou encore enregistrer une note vocale. Il est aussi possible d’y afficher des widgets.

À l’intérieur, l’Oppo Find N2 Flip s’équipe d’une puce MediaTek Dimensity 9000+ ; d’une batterie de 4 300 mAh avec charge rapide 44 W (résolvant ainsi le problème d’autonomie des Galaxy Z Flip) ; d’un module photo avec capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 32 Mpx. Information à prendre en compte pour la captation photo et vidéo, le smartphone profite de la puce de traitement de l’image MariSilicon X.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Oppo Find N3 : de premières informations sur le concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 5 !