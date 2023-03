Huawei Mate X3 : une nouvelle proposition musclée sur le marché des smartphones pliables

Huawei n’en a pas fini d’innover. La marque chinoise vient en effet de lever le voile sur le Huawei Mate X3, un nouveau smartphone pliable au même format que les Galaxy Z Fold. Nous retrouvons ici le top du top avec un modèle très fin et léger, mais toujours limité au réseau 4G et sans services de Google.

Huawei faiblit fortement sur le marché chinois et à l’international depuis les restrictions américaines. L’entreprise continue tout de même à proposer des smartphones haut de gamme, et premium. En ce jeudi 23 mars 2023, nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir la gamme Honor 60, mais surtout un nouveau smartphone pliable au format livre : le Huawei Mate X3. Il succède ainsi au Mate X2, annoncé en 2021 ; et le Mate X de 2019.

Avec le Mate X3, Huawei joue tout d’abord sur la finesse, en proposant une épaisseur de 5,3 mm. La légèreté est aussi de la partie avec un poids plume de 239 gr, soit 26 grammes de moins par rapport au Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Une nouveauté de taille est aussi de la partie : la certification IPX8, assurant une protection contre l’eau.

Nous retrouvons ensuite une charnière en forme de goutte d’eau, permettant de fermer complètement le smartphone pliable, et ainsi limiter l’accumulation de poussière. À noter, Huawei est la première marque à proposer cette nouvelle charnière et une étanchéité à l’eau sur un smartphone pliable avec le Huawei Mate X3. Samsung s’apprête à faire cela avec le Galaxy Z Fold 5, tout en offrant une certification assurant la résistance à la poussière.

Ce nouveau modèle pliable embarque ensuite un écran interne de 7,85 pouces avec une définition de 2 496 × 2 224 et un taux de rafraichissement adaptatif et un écran externe de 6,4 pouces FHD+ LTPO 120 Hz. Côté puissance, une puce Snapdragon 8+ Gen 1 est de la partie, mais elle est limitée au réseau 4G à cause des restrictions américaines.

Pour finir, le Huawei Mate X3 dispose d’un module photo arrière avec capteur photo principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 13 Mpx et téléobjectif périscopique de 12 Mpx ; et une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. Ce nouveau smartphone pliable Huawei est pour le moment réservé au marché chinois, à un prix de 12 999 yuans (environ 1 750 euros hors taxes).