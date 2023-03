Oppo Pad 2 : une nouvelle tablette qui fait penser à la OnePlus Tab

Oppo et OnePlus sont des entreprises cousines, collaborant entre elles et étant possédées par le même groupe (BBK Electronics). Cela se remarque par le partenariat partagé avec Hasselblad pour la partie photo des smartphones, et désormais le design des tablettes. La marque a en effet annoncé l’Oppo Pad 2, nouveau produit ressemblant à deux gouttes d’eau à la OnePlus Tab.

Avec les Find X6 et X6 Pro, nouveaux smartphones haut de gamme, Oppo est venu annoncer un autre produit en Chine : la tablette Oppo Pad 2. Cette dernière succède ainsi l’Oppo Pad, commercialisée en France sous la dénomination Oppo Pad Air depuis plusieurs mois.

Avant de parler fiche technique, parlons design. La Oppo Pad 2 embarque le même châssis que la OnePlus Tab, avec son atypique module photo centré en mode paysage. Deux coloris sont tout de même exclusifs : gris et or.

Pour les caractéristiques, nous apprenons que la tablette dispose d’un écran LCD IPS de 11,61 pouces avec un ratio 7:5, une définition de 2 800 par 2 000 pixels ainsi qu’un taux de rafraichissement de 144 Hz. L’Oppo Pad 2 est au passage compatible avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Pour la partie photo, un capteur de 8 Mpx 1080p 30 FPS est présent à l’avant, contre un 13 Mpx 4K 30 FPS à l’arrière.

Côté puissance, ce nouveau produit embarque une puce MediaTek Dimensity 9000 couplée à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Tournant sous ColorOS 13 (Android 13), la Oppo Pad 2 profite de la connectivité suivante : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et GPS.

Pour finir, une batterie de 9 510 mAh compatible avec la charge rapide 67 W est de la partie. Le prix de départ en Chine est de 2 999 yuans, soit environ 406 euros hors taxes. Aucune information n’a été dévoilée pour le moment concernant un lancement à l’international.

