OnePlus Pad : lancement le 10 avril 2023 en France pour la tablette

En cette année 2023, OnePlus est arrivée sur le marché des tablettes. La marque n’a cependant pas encore dévoilé deux informations essentielles : le prix et la date de sortie en France. Concernant ce second point, nous venons finalement d’apprendre que la commercialisation débutera le 10 avril. Le tarif n’a cependant toujours pas été communiqué.

Au début du mois de février, OnePlus est venu lever le voile sur le smartphone haut de gamme OnePlus 11, mais aussi les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 et la tablette OnePlus Pad. Ce dernier produit n’a cependant pas encore été commercialisé.

Bonne nouvelle, OnePlus vient de dévoiler la date de sortie de sa première tablette sur le marché français : le 10 avril 2023. Les consommateurs devront ainsi patienter un peu moins d’un mois afin de pouvoir mettre la main sur la OnePlus Pad.

Concernant le prix, nous n’avons pour le moment pas d’information. Le seul point connu à ce sujet est le fait que l’entreprise compte s’attaquer au segment milieu de gamme avec ce produit. OnePlus devrait logiquement communiquer à ce sujet dans les jours et semaines à venir.

Pour rappel, voici la fiche technique de la OnePlus Pad : écran LCD Dolby Vision de 11,6 pouces avec une définition 2,8K et un taux de rafraichissement de 144 Hz ; une puce MediaTek Dimensity 9000 ; 12 Go de RAM ; un capteur de 13 Mpx à l’arrière et 8 Mpx à l’avant ; une batterie de 9 510 mAh compatible avec la charge rapide 67 W, offrant une autonomie de 14,5 heures en lecture vidéo et un mois de veille ; ainsi que du Dolby Atmos.

Pour finir, la tablette est accompagnée d’accessoires, avec notamment un support magnétique avec clavier intégré ainsi et un stylet (OnePlus Stylo).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article OnePlus 11 Concept : une version avec un système de refroidissement liquide !