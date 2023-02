OnePlus Pad : voici la première tablette OnePlus, disponible prochainement en France

L’évènement de lancement du 7 février 2023 est venu dévoiler la première tablette de OnePlus. Nommée OnePlus Pad, cette dernière se veut assez complète, avec un notamment un support magnétique avec clavier intégré et un stylet, mais fait l’impasse sur un écran OLED. La date de sortie et le prix en France n’ont pour le moment pas été dévoilés.

Pour commencer, parlons du design de la OnePlus Pad. La tablette arbore un châssis unibody en aluminium vert, avec à l’avant un écran avec des bordures autour de l’écran similaire aux iPad, et une caméra selfie de 8 Mpx ; et à l’arrière un module photo circulaire imposant avec un capteur photo de 13 Mpx. Il est tout de même étonnant de voir que OnePlus a opté pour des capteurs photo placés pour être utilisés en mode paysage.

Au niveau de la fiche technique, nous sommes face à un produit avec un écran LCD de 11,6 pouces avec définition 2,8K, taux de rafraichissement, 144 Hz et Dolby Vision. La OnePlus Pad dispose ensuite d’une puce MediaTek Dimensity 9000, couplée à 12 Go de RAM. Pour l’autonomie, nous retrouvons une batterie de 9 510 mAh compatible avec la charge rapide 67 W (0 à 100 % en 80 minutes). D’après la marque, elle offre une autonomie de 14,5 heures en lecture vidéo ou encore un mois en veille.

Pour la partie audio, OnePlus explique que la OnePlus Pad profite d’une « centrale audio » avec prise en charge du Dolby Atmos et technologie de champ sonore omnidirectionnel. Grâce à cette dernière, la tablette « intelligemment la direction de l’écran et bascule automatiquement entre les canaux audio gauche et droit pour un son plus immersif ».

Qui dit tablette, dit aussi accessoires. Nous apprenons ainsi que la OnePlus Pad est livrée avec le stylet OnePlus Stylo et un clavier magnétique. Pour le moment, OnePlus annonce uniquement que la disponibilité et le prix de ce nouveau produit « seront disponibles dans les semaines à venir ».

