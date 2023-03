Test – Bose QC45 : Une valeur sûre

Le casque Bose QC45, disponible depuis quelque temps déjà, est toujours la dernière innovation de la marque de renommée mondiale, spécialisée dans les produits audios haut de gamme. Le casque QC45 est la suite du célèbre QC35 II. Il offre des améliorations significatives en termes de technologie, de réduction de bruit active, de qualité sonore et de fonctionnalités. Est-ce que Bose conserve sa place parmi les meilleurs casques à réduction de bruit du marché ? C’est ce que nous allons voir.

Présentation du Bose QC45

Le casque est livré dans une housse de transport rigide de haute qualité ou dans un étui souple selon l’édition choisie. Il s’agit dans notre cas de l’édition limitée gris éclipse. Cette housse est conçue pour protéger le casque des chocs et des rayures lors de vos déplacements. La housse est équipée d’un mousqueton souple pour l’attacher facilement à un sac à dos ou à une valise. À l’intérieur de la housse, le casque est soigneusement disposé dans une mousse de forme personnalisée. Cela permet de garantir sa sécurité pendant le transport.

En ce qui concerne les branchements, le casque Bose QC45 dispose d’une prise jack pour les appareils équipés d’une sortie audio analogique. La recharge s’effectue par un port USB-C. Bien évidemment, le casque prend en charge la connectivité sans fil Bluetooth.

Le casque Bose QC45 est également livré avec une série d’accessoires utiles. On trouve notamment un câble de recharge USB-C, un adaptateur avion et un câble jack. La présence d’un adaptateur avion est particulièrement appréciable pour les voyageurs. Cela permet d’utiliser le casque pendant les longs trajets par exemple.

Par ailleurs, la façon dont le casque Bose QC45 se plie est très ingénieuse et pratique pour les utilisateurs nomades. En effet, le casque est conçu avec un mécanisme de pliage intuitif qui permet de le ranger facilement dans la housse de transport. Cela permet d’allier facilité de rangement et excellente protection.

Caractéristiques techniques

Le casque Bose QC45 est doté d’un ensemble de caractéristiques techniques qui contribuent à son excellente performance sonore et de réduction de bruit :

Technologie de réduction de bruit active

Drivers de 40 mm pour une qualité sonore exceptionnelle

Puce Bose ANC conçue pour optimiser la performance de la réduction de bruit

Microphones internes et externes pour détecter et réduire le bruit environnant

Contrôles intuitifs pour une utilisation facile et rapide

Bluetooth 5.1 multipoint

Batterie rechargeable offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie

Recharge rapide de 2h30

Ergonomie et design du Bose QC45

L’ergonomie et le design du casque Bose QC45 sont conçus pour offrir un confort et une facilité d’utilisation optimaux. Les coussinets sont faits de matériaux doux et respirants qui épousent parfaitement les contours de l’oreille. Cela permet une utilisation prolongée sans fatigue excessive. De plus, le repose-tête est également doux et confortable, répartissant le poids du casque de manière équilibrée sur la tête.

Le poids du casque est relativement léger avec un poids de seulement 240 grammes. Par conséquent, on peut donc porter le QC45 pendant de longues périodes sans causer de douleur ou de fatigue. Également, il est conçu pour s’adapter à différentes formes et tailles de tête, avec un ajustement facile pour les porteurs de lunettes. Les coussinets doux et respirants ne pressent pas sur les branches des lunettes. A noter que le design du casque permet un bon ajustement sur la tête, réduisant ainsi la pression sur les tempes.

Les boutons de commande du casque se trouvent sur l’écouteur droit. Il y a deux boutons de volume et, un au centre qui est le bouton de lecture. Les commandes sont pratiques et intuitives, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler facilement la musique et les appels téléphoniques. Le port USB-C est aussi présent pour la recharge. Sur la face extérieure de l’oreillette, on trouve un slider qui commande la mise sous tension et le changement de source pour le multipoint.

La fonction de réduction de bruit active peut également s’activer ou se désactiver en appuyant sur un bouton situé sur l’oreillette gauche. De plus, le port micro jack se situe également sur la gauche.

Le design est épuré et moderne et respire la qualité. Il est relativement discret, car il ne fait pas partie de ces casques qui disposent d’oreillettes imposantes. C’est vraiment un beau produit.

Fonctionnalités

Le casque Bose QC45 se dote d’un large éventail de fonctionnalités qui en font un choix attractif pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience audio de haute qualité et de fonctionnalités avancées. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus intéressantes de ce casque :

Réduction de bruit active : Le casque dispose d’une technologie de réduction de bruit active de pointe qui filtre les bruits indésirables. Son nom l’indique, QC45 comme QuietConfort ce qui signifie confort silencieux.

Le casque est compatible avec les assistants vocaux tels que Siri ou Google Assistant.

Connexion Bluetooth 5.1

Mode Transparence (Aware, comme Jean-Claude) : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement tout en écoutant de la musique.

A noter en revanche l’absence de capteur de proximité. Cela signifie donc qu’il n’y a pas de pause automatique lorsque l’on retire le casque.

Un excellent son avec un égaliseur

La qualité audio est l’un des éléments clés pour tout casque audio et le Bose QC45 ne fait pas exception. Le casque offre une expérience audio qualitative grâce à son système de suppression de bruit et à la technologie de Bose. Les basses sont profondes, les médiums sont clairs et les aigus sont nets. L’expérience audio globale est très bonne. De plus, le casque dispose d’un mode transparence qui permet de laisser entrer le son ambiant. On reste ainsi conscient de son environnement tout en écoutant de la musique.

Autonomie du Bose QC45

L’autonomie est un autre élément clé à considérer lors de l’achat d’un casque audio. Le Bose QC45 ne déçoit pas dans ce domaine. Le casque offre une autonomie impressionnante de 24 heures avec la fonction de réduction de bruit activée. C’est donc largement suffisant pour la plupart des journées de travail ou de voyage. De plus, le QC45 dispose d’une fonction de charge rapide qui permet de restituer une autonomie d’environ 2h30 pour 15 min de charge. Cela est particulièrement utile si vous devez partir en urgence et que vous n’avez pas beaucoup de temps pour charger le casque. Enfin, il faut compter 2h30 pour une charge complète.

Une application minimaliste

L’application Bose Connect est une application complémentaire qui permet aux utilisateurs de personnaliser quelques paramètres. Elle est toutefois assez sommaire et très simple. Au menu, changement de mode de réduction de bruit, changement de source, possibilité de modifier le nom du casque et quelques conseils. A noter la possibilité de changer la langue et donc de disposer du français. Il y a également la présence d’un égaliseur.

Conclusion

Le casque Bose QC45 est un excellent choix pour les amateurs de musique qui recherchent une très bonne qualité audio et une excellente réduction de bruit. Les caractéristiques techniques du casque garantissent une qualité audio optimale. Le casque offre un confort de port remarquable, grâce à ses coussinets doux, son repose-tête bien conçu et son poids léger. Les boutons de commande facilement accessibles et la possibilité de plier le casque pour le ranger dans sa housse de transport sont très bien pensés. Enfin, avec une autonomie impressionnante de 24 heures et une fonction de charge rapide, le Bose QC45 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un casque de qualité.