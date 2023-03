Disney+ : augmentation du prix de l’abonnement et moins de séries originales en approche

Quelques actualités viennent de tomber autour de Disney+. Robert Iger, PDG de Walt Disney Company, a en effet déclaré de gros changements à venir pour la plateforme de SVOD : une augmentation des prix, évoquant plus précisément le fait de proposer une stratégie tarifaire « qui a du sens » ; et la réduction des coûts de production, en proposant tout simplement moins de séries et films originaux.

Durant la Morgan Stanley’s Media and Telecom Conference, des annonces bien tristes pour les utilisateurs du service de streaming vidéo Disney+ ont été annoncées.

En effet, le PDG de Walt Disney Company Robber Iger a annoncé quelques changements à venir qui vont rendre la plateforme moins attractive. Le Wall Street Journal rapporte en effet que le dirigeant veut absolument « mieux rationaliser [ses] coûts ». Outre le fait de continuer de voir le nombre d’abonnés croitre, il souhaite proposer une « stratégie de prix qui a du sens ».

Cela signifie purement et simplement que les prix vont augmenter dans les mois à venir. Robert Iger ajoute d’ailleurs que Walt Disney Company s’est « trompée dans [sa] stratégie de prix » en voulant rapidement faire croitre sa base d’abonnés. Il est tout de même triste de voir que l’augmentation de prix ayant eu lieu en 2022 et l’arrivée aux États-Unis d’un abonnement financé par la publicité n’ont pas suffi.

En plus de cette annonce, ne chiffrant pas encore le futur prix de l’abonnement, le PDG explique vouloir réduire les coûts de production afin d’atteindre la rentabilité. De ce fait, les productions originales (séries et films) vont être moins présentes sur Disney+. Pour rappel, ce choix avait déjà été annoncé en fin d’année 2023. Il serait aussi possible que les droits de diffusions de certains contenus originaux de la plateforme soient revendus à des tiers afin de faire rentrer plus d’argent.

Nous verrons donc dans les semaines et mois à venir une nouvelle stratégie se mettre en place sur Disney+. Malheureusement, cette dernière va impacter directement les abonnés en augmentant les prix et en proposant moins de productions originales. Reste maintenant à savoir si ces derniers resteront tout de même sur la plateforme de streaming, ce qui serait en soi un coup de poker du groupe Walt Disney Studio.