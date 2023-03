Galaxy S23 : une fonctionnalité exclusive arrive sur les autres smartphones Galaxy

Samsung ne garde pas toutes les fonctionnalités exclusives à ses derniers smartphones premium. La firme américaine envisage d’ailleurs de rendre disponible Image Clipper, jusqu’alors réservé aux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Ainsi, les utilisateurs d’anciens smartphones Galaxy pourront extraire certains éléments présents dans leurs images.

One UI 5.1 est la dernière mise à jour majeure des smartphones Galaxy. Introduite nativement sur les Galaxy S23, et maintenant déployée sur de nombreux modèles, cette dernière ne propose pas ses nouveautés à tous. Ainsi, les derniers modèles haut de gamme de Samsung sont les seuls à profiter de la fonction Image Clipper. Bonne nouvelle, cela ne devrait pas durer encore très longtemps.

En effet, l’informateur Revegnus a partagé via une publication Twitter que cette fonctionnalité allait être étendue à des smartphones Galaxy plus anciens. Dans les détails, elle arriverait sur d’autres modèles durant le mois d’avril 2023. Cependant, nous n’avons pas la liste complète des produits concernés. Le leaker mentionne uniquement son arrivée sur les Galaxy S21 et S22.

SamMobile ajoute au passage que cette rumeur ne date pas d’hier. En effet, le site rappelle que de précédents bruits de couleurs énonçaient le lancement d’Image Clipper sur plusieurs modèles tournant sous One UI 5.1 : dont les gammes Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4 et Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3 et Z Flip 4.

Si Image Clipper ne vous dit rien, sachez simplement qu’il s’agit d’une fonction de détourage. Elle permet ainsi d’extraire des éléments de vos photos (personne, animal, objet…) en effectuant un appui prolongé dessus. Vous pouvez ensuite les sauvegarder en tant qu’image ou en faire des autocollants à partager dans vos conversations. Pour rappel, Apple a déjà introduit cela en septembre 2022 avec la mise à jour iOS 16.

