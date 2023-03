Galaxy S23 Ultra : la partie batterie dépasse tous les iPhone

Le Galaxy S23 Ultra a reçu de très bons résultats pour sa partie batterie. D’ailleurs, les spécialistes de chez DXOMARK viennent d’attribuer la première place de leur classement au dernier modèle premium de Samsung. Il dépasse ainsi les iPhone 14 Pro Max et 13 Pro Max d’Apple.

Le test de la batterie du Galaxy S23 Ultra vient d’être publié par DXOMARK. Dans son rapport, le site spécialisé dans les tests de smartphones décerne la 6e place dans le classement général et la première pour le segment « ultra-premium ». Il surpasse ainsi le Galaxy S22 Ultra, et surtout les iPhone 14 Pro Max et 13 Pro Max, notamment grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 3, offrant « de meilleurs scores d’autonomie et d’efficience énergétique ».

Dans les détails, nous apprenons que la batterie a tenu deux jours et 19 heures en utilisation modérée, avec une perte d’autonomie de 2 % par nuit en moyenne. À l’extérieur, le Galaxy S23 Ultra profite de performances « très bonnes » d’après DXOMARK, sauf lors l’utilisation de l’appareil photo. Nous apprenons en effet que « l’autonomie était légèrement inférieure à la moyenne de notre base de données » dans ce cas d’usage. Cependant, le rapport mentionne une excellente autonomie pour la lecture de vidéo en streaming. Point négatif, le niveau de la batterie s’effondre rapidement lorsqu’on atteint les 5%.

Concernant la charge, les résultats sont moyens d’après les spécialistes, avec un 0 à 100 % en une heure et 21 minutes en filaire et 2 heures et 18 minutes en sans fil. Pour 5 minutes de charge filaire, le Galaxy S23 Ultra a réussi à proposer une autonomie de 5 heures et 23 minutes en moyenne. Nous apprenons ensuite que la charge était deux fois moins rapide lorsque le smartphone rechargé à 60 % par rapport à une charge à 20 %.

Pour conclure, DXOMARK déclare à propos du Galaxy S23 Ultra : « Même s’il n’a pas atteint de nouveaux sommets dans les sous-scores, son autonomie et son efficacité excellentes, combinées à une bonne expérience de charge, ont permis au Galaxy S23 Ultra d’obtenir le meilleur score jusqu’à présent pour ce segment » ultra-premium.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S23 Ultra : une autonomie similaire à l’iPhone 14 Pro Max !