Apple Watch Ultra : l’écran micro-LED pour le prochain modèle se confirme

L’Apple Watch Ultra s’apprête à profiter d’un encore bien meilleur écran. Dans un nouveau rapport, le média DigiTimes a en effet dévoilé que la seconde génération aurait droit à une dalle micro-LED. Cette technologie ne resterait cependant pas cantonnée à cette nouvelle montre connectée premium. En effet, nous apprenons qu’elle serait ensuite introduite sur d’autres produits, comme les iPhone et les iPad.

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur la technologie micro-LED. Plus précisément, cela remonte à l’acquisition de l’entreprise LuxVue en 2014. Cependant, ce type d’écran est encore compliqué à produire, impliquant notamment des coûts de fabrications plus importants que l’OLED.

Ainsi, la firme à la pomme envisagerait de l’introduire sur un produit à petit écran très premium : l’Apple Watch Ultra. Le média DigiTimes vient d’ailleurs de prédire la période d’arrivée du micro-LED : entre 2024 et 2025. Nous apprenons au passage qu’Apple a choisi ams OSRAM en tant que fournisseur principal en puces micro-LED. La société taïwanaise Epistar pourrait ensuite venir en soutien d’ici 2026-2027, d’après le rapport.

À titre d’information, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la technologie d’écran micro-LED pour l’Apple Watch Ultra. En effet, le journaliste Mark Gurman a déjà présagé son arrivée en 2024, voire 2025 ; et l’analyste Ross Young penche de son côté pour un lancement en 2025. Outre cette nouvelle technologie d’écran, Apple pencherait aussi sur un autre changement pour l’Apple Watch Ultra : une dalle plus grande. En février, DigiTimes mentionnait en effet un écran 10 % plus grand par rapport au modèle actuel, soit de 2,1 pouces au lieu de 1,9 pouce.

Pour finir, il est aussi précisé dans le récent rapport du média que l’iPhone, l’iPad et possiblement les Mac auront droit à la technologie micro-LED après l’Apple Watch Ultra. Cela devrait cependant encore prendre beaucoup de temps pour certains produits. En effet, les iPad et Mac devraient transitionner vers l’OLED en 2024. Quelques années supplémentaires seraient ainsi nécessaires pour passer au micro-LED sur ces produits.

