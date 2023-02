Apple Watch Ultra : un écran plus grand pour le modèle de 2024

L’Apple Watch Ultra est la grosse nouveauté d’Apple du côté des montres connectées en 2022. D’ailleurs, la firme américaine semble prête à réitérer l’expérience. Un nouveau rapport publié par DigiTimes vient en effet de mentionner le lancement d’un nouveau modèle l’année prochaine, soit en 2024. Nous apprenons au passage que l’écran de cette génération serait micro-LED et 10 % plus grand.

Aux côtés des iPhone 14, Apple a dévoilé l’Apple Watch SE (2022), l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra.

Le dernier modèle est bien évidemment celui proposant le plus de nouveauté. S’attaquant aux sportifs de l’extrême, l’Apple Watch Ultra est une connectée proposant notamment le plus grand écran de montres connectées Apple, ultra-lumineux au passage ; un boitier plus robuste ; un bouton programmable ; une énorme autonomie ; de meilleurs GPS et micro ; un capteur de température ; ou encore l’affichage de la profondeur en direct pour les plongeurs.

Fait intéressant, un nouveau rapport parle déjà de la deuxième génération d’Apple Watch Ultra. Rédigé par DigiTimes, il souligne que des sources de la chaîne d’approvisionnement mentionnent son arrivée pour 2024 (probablement aux côtés des iPhone 16). Des informations sur l’écran de ce modèle ont d’ailleurs été dévoilées.

L’Apple Watch Ultra profiterait ainsi de deux changements : un écran 10 % plus grand, offrant une diagonale de 2,1 pouces (contre 1,93 pouce actuellement) ; et le passage de l’OLED au micro-LED. Il s’agirait d’ailleurs du premier produit à embarquer cette technologie de dalle.

DigiTimes explique à ce sujet : « Le développement de la technologie micro-LED par Apple est motivé par l’énorme potentiel d’extension de l’application de la technologie des montres intelligentes aux dispositifs AR/VR, aux smartphones et aux écrans de grande taille au cours des 5 à 10 prochaines années ».

À noter, ce rapport suit de précédentes déclarations de l’analyste Jeff Pu, mentionnant une Apple Watch Ultra avec un écran plus grand en 2024.

