Galaxy Book 3 : voici les cinq nouveaux PC portables de Samsung, dont un modèle Ultra !

Avec les Galaxy S23, Samsung est venu annoncer cinq nouveaux ordinateurs ultra-portables ce mercredi 1er février 2023 : les Galaxy Book 3 ; Book 3 Pro ; Book 3 Ultra ; Book 3 360 ; et Book 3 Pro 360. Découvrez dans notre article l’ensemble des spécificités de la fiche technique !

Pour commencer, parlons du Galaxy Book 3. Avec ce modèle, nous avons droit à un écran LCD Full HD de 15 pouces ; et un processeur de Intel Core i7 13e génération de la gamme U.

Avec le Galaxy Book 3 Pro, Samsung a fait le choix de proposer les processeurs Intel Core de 13e génération (i5-1340P et i7-1360P) avec puce graphique Intel Iris Xe ; un écran AMOLED 3K de 14 pouces et de 16 pouces ; ainsi qu’une batterie de 63 Wh (14 pouces) et de 76 Wh (16 pouces) compatibles avec la charge rapide 65 W.

Avec le Galaxy Book 3 Ultra, la montée en gamme est de nouveau de la partie. Nous retrouvons ainsi un écran AMOLED 3K de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement oscillant entre 48 et 120 Hz en fonction du contenu affiché ; un processeur Intel Core i9-13900H ; jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD ; une carte graphique Nvidia RTX 4050 ou 4070 ; ainsi qu’une batterie de 76 Wh avec charge rapide 100 W.

Des modèles 360 sont ensuite de la partie, c’est-à-dire qu’ils profitent d’un écran tactile pouvant être pivoté à 360 degrés ; et qu’ils sont livrés avec un stylet S-Pen. Le modèle standard a une dalle de 13,3 pouces avec un processeur Intel Core de 13e génération (i5-1340P et i7-1360P) avec puce graphique Intel Iris Xe.

Du côté de la version Pro 360, nous retrouvons la même fiche technique que le Galaxy Book 3 Pro, mais uniquement avec un écran de 16 pouces.

Voici le prix de départ de chacun de ces modèles :

Galaxy Book 3 : 1 299 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD ;

Galaxy Book 3 Pro : 1 999 euros avec écran 14 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD ; 2 099 euros avec écran 16 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD ;

Galaxy Book 3 Ultra : 3 499 euros avec écran 16 pouces, Intel Core i7, NVIDIA GeForce RTX 4050, 32 Go de RAM et 1 To de stockage ;

Galaxy Book 3 360 : 1 399 euros avec écran 14 pouces, Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD ; 1 799 euros avec écran 16 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD ;

Galaxy Book 3 Pro 360 : 2 199 euros avec écran 16 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, pour une commercialisation annoncée le 17 février 2023.