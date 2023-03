AirPods aux fonctionnalités de santé, casque Apple de réalité mixte & initiatives Françaises pour Startups à impact – Tech Express

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tech Express ! Au programme du jour : les AirPods bientôt équipés de fonctionnalités de santé, la pression d’Apple pour le lancement de leur casque de réalité mixte, les initiatives des entreprises françaises en faveur des startups à impact positif, les changements à prévoir sur Disney+ ainsi que le Realme C55 qui s’inspire de l’iPhone 14 Pro. Enfin, OnePlus confirme les 4 ans de mises à jour majeures d’Android pour son prochain modèle, le OnePlus 11. Bonne lecture à tous !

Les news Tech du Café Du Geek : AirPods, Santé, Données

Apple envisage d’ajouter des fonctionnalités de santé à ses AirPods dans les années à venir, permettant aux écouteurs de collecter des données auditives ainsi que des mesures physiologiques telles que la température et la fréquence cardiaque. Bien qu’Apple ait déjà introduit des fonctionnalités axées sur l’audition dans le passé, ces dernières n’ont pas été approuvées par la FDA ou conçues pour remplacer les aides auditives, contrairement aux futures fonctionnalités qui visent à proposer ces aides de manière plus officielle. Les AirPods pourraient ainsi devenir un outil de santé d’ici un an ou deux.

Le lancement du casque de réalité mixte d’Apple serait prévu pour 2023 malgré les réticences de l’équipe de développement. Le PDG Tim Cook et le chef des opérations Jeff Williams auraient forcé sa commercialisation, malgré les critiques sur la qualité du produit. Le casque permettrait entre autres de passer des appels FaceTime sous forme d’avatars.

La Poste organise son concours French IoT Impact x Technologie pour valoriser les startups à impact environnemental et social. Les jeunes pousses innovantes répondent à des enjeux d’avenir tel que la lutte contre les inégalités et les changements climatiques, et représentent plus de 28 000 emplois en France. La Poste lance également la 5ème édition des « Cours de Coeur #FemmesduNumérique » pour encourager les femmes entrepreneures du numérique responsable et de l’inclusion numérique.

Le PDG de Walt Disney Company a annoncé lors de la Morgan Stanley’s Media and Telecom Conference une augmentation des prix prévue pour Disney+ ainsi qu’une réduction des coûts de production, ce qui signifie moins de séries et de films originaux. Robert Iger veut « mieux rationaliser les coûts » en proposant une « stratégie de prix qui a du sens ». Ces changements impacteront directement les abonnés.

Les dernières news de Droidsoft

Le Realme C55 est un nouveau smartphone d’entrée de gamme doté d’une « Mini Capsule » autour du capteur selfie, similaire à la « Dynamic Island » des iPhone 14 Pro. Cette zone affiche des informations sur l’état de charge du smartphone et la consommation de données mobiles, ainsi qu’un compteur de pas à venir via une mise à jour. Le téléphone est également équipé d’un écran LCD de 6,7 pouces, d’une puce MediaTek Helio G88, de 8 Go de RAM, d’un module photo avec capteur principal de 64 Mpx et d’une batterie de 5 000 mAh.

OnePlus a confirmé que le OnePlus 11, ainsi que les OnePlus Ace 2 et Ace 2V, bénéficieront de 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Cette nouvelle politique de suivi logiciel devrait coûter environ 13,59 millions d’euros à la marque. Cependant, cette déclaration ne concerne pour l’instant que le marché chinois.

Bonne lecture à tous ! N’hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou à partager l’article pour continuer à suivre nos dernières news tech dans la prochaine édition du Tech Express.