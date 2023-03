Les entreprises françaises soutiennent les startups à impact positif

1 074 : c’est le nombre de startups à impact, soit celles répondant à des enjeux environnementaux et sociaux, que compte actuellement l’Hexagone. Construisant l’économie de demain, ces jeunes pousses innovantes et engagées doivent être mises en lumière. C’est pourquoi bon nombre d’entreprises s’organisent pour valoriser les startups, à l’image du groupe La Poste et de son concours French IoT Impact x Technologie, dont l’appel à candidatures est lancé jusqu’au 31 mars prochain.

Fin novembre 2022, Bpifrance et France Digitale ont dressé un état des lieux des startups françaises à impact, entreprises à caractère innovant ou technologique qui placent leurs actions autour d’un modèle social, environnemental ou économique.

Mobilité durable, santé et bien-être, lutte contre les inégalités, lutte contre la pauvreté, développement de la mode responsable, recours aux énergies renouvelables… Ces startups françaises répondant à des enjeux d’avenir sont aujourd’hui au nombre de 1 074, soit 28% de plus qu’en 2021.

Parmi elles, plus de deux tiers attribuent entre 75 et 100% de leurs chiffres d’affaires à une mission d’utilité sociale ou environnementale et répondent en moyenne à 3 ODD (objectifs de développement durable) fixés par l’ONU. De plus, la moitié des startups à impact répondent à au moins l’un des deux objectifs suivants : lutter contre les changements climatiques et établir des modes de consommation et de production durables.

Les nouvelles startups Françaises en plein essor

Ces jeunes pousses représentent 28 571 emplois en France, et 8,3 milliards d’euros de levées de fonds. Selon le mapping impact de Bpifrance Le Hub et France Digitale, 32% des startups n’ont jamais levé de fonds.

Cette cartographie montre l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs soucieux de leur impact sur la société ! Dépassant la simple nécessité d’être équilibrés économiquement, les projets affichent des modèles vertueux dans de nombreux domaines, tout en démontrant qu’ils sont de sérieux pourvoyeurs d’emplois locaux et durables Indique le co-président de France Digitale Frédéric Mazzella

Même si les startups à impact sont en plein boom, une bonne partie d’entre elles ont toutefois besoin d’aide pour se développer au mieux. C’est la raison pour laquelle de grandes entreprises organisent chaque année des événements permettant de braquer les projecteurs sur les jeunes pousses hexagonales.

Open innovation avec La Poste

On peut citer par exemple le groupe La Poste, qui a lancé mercredi 1er mars la 9ème édition de son concours French IoT Impact x Technologie à destination des startups innovantes et engagées.

A travers ce programme d’open innovation, La Poste se distingue par son engagement en faveur d’un numérique responsable (éthique, inclusif et à faible impact environnemental), de la mixité au sein des équipes dirigeantes des startups et du développement de ces dernières dans leur territoire afin de créer de la valeur.

Les startups voulant participer au concours doivent présenter un projet de service numérique répondant à l’un des 4 challenges thématiques répondant à des enjeux de transformation de la société : proximité, territoires, entreprises et santé. Chaque challenge est soutenu par des grands groupes disposant d’intérêt commun dans la recherche de solutions développées par les startups innovantes. Ces dernières ont jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer leur candidature sur plateforme concours-french-iot.laposte.fr.

Les startups lauréates seront révélées lors de la prochaine édition de VivaTech (14-17 juin 2033). Elles bénéficieront ensuite d’un programme d’accompagnement complet de 6 mois qui leur permettra de développer leurs activités.

A travers French Iot Impact x Technologie, Le groupe La Poste est ainsi engagé dans une relation durable avec les startups. « Le double enjeu est d’accélérer leur développement et de les aider à devenir des partenaires robustes pour La Poste et son écosystème. Depuis sa création, le programme a accompagné 114 startups dont 83 % sont encore en activité », précise l’entreprise à mission dans une communiqué.

Les Cours de Cœur #FemmesduNumérique

Ce mois de mars est aussi l’occasion pour La Poste de lancer la 5ème édition des « Cours de Cœur #FemmesduNumérique », concours ayant pour objectif d’encourager les femmes entrepreneures qui développe un projet innovant dans le numérique responsable (plateforme, application, objet connecté…) ou une solution au service du numérique (service d’inclusion numérique, service de promotion du numérique…).

« Les initiatives sont notamment attendues dans des secteurs tels que la santé, le développement local, la lutte contre les inégalités, les enjeux environnementaux, la solidarité », précise La Poste. L’appel à projets est ouvert depuis le 1er mars 2023 sur la plateforme KissKissBankBank. Les candidates ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire.

13 entrepreneures seront primées fin mai, soit une par région française. Elles obtiendront un chèque de 2 000 de la part de La Poste, et profiteront d’un accompagnement sur-mesure pour lancer une campagne de financement participatif par KissKissBankBank.