HomePod : un modèle avec grand écran arrive pour début 2024

La gamme de HomePod d’Apple s’apprête à évoluer avec un modèle intégrant un grand écran. Un nouveau rapport mentionne d’ailleurs que ce produit aurait droit à une surface d’affichage de 7 pouces. Ainsi, les utilisateurs pourraient profiter de beaucoup plus d’interactivité que les enceintes actuelles. Le lancement de ce nouveau produit serait prévu pour le début de l’année 2024.

Les enceintes HomePod disposent déjà d’un affichage lumineux, mais uniquement grâce à des LED colorées. Ces dernières ne permettent cependant pas d’afficher des informations visuelles comme le fait un écran. Nous avons ainsi uniquement droit à des voyants d’état colorés s’affichant en fonction de ce que vous faites sur votre enceinte Apple (démarrage, lecture de contenus audio, Siri, appel, mise à jour…).

La surface d’affichage est ainsi très limitée, dévoilant très peu d’informations. Cependant, de nombreux analystes et médias rapportent depuis plusieurs mois qu’un nouveau modèle apporterait plus de fonctionnalités au HomePod. Pour cela, un écran serait directement intégré à l’enceinte. Un récent rapport de Ming-Chi Kuo vient d’ailleurs d’apporter des détails supplémentaires à ce sujet.

Dans une publication Medium, l’analyste déclare que ce HomePod disposera d’un écran de 7 pouces. Il précise d’ailleurs que c’est la société chinoise Tianma qui fournirait Apple. Dans les détails, Ming-Chi Kuo explique que l’intégration de cet écran permettra « une intégration plus étroite avec les autres produits Apple, ce qui marque un changement significatif dans la stratégie de l’entreprise en matière de maison intelligente ». D’après lui, cette nouvelle enceinte connectée arriverait durant le début de l’année 2024.

Pour rappel, Apple travaille aussi sur un écran connecté similaire à un iPad à monter sur un mur. Son objectif serait de piloter les accessoires HomeKit, mais aussi regarder des vidéos et passer des appels FaceTime. En plus de cela, un produit combinant HomePod, Apple TV et iPad est en cours de développement chez la firme à la pomme.

