￼Chiffrement à connaissance nulle : une solution d’avenir pour la protection de vos données

Savez-vous en quoi consiste le chiffrement à connaissance nulle ? Autrement appelé zero-knowledge encryption/architecture en anglais, c’est une solution qui offre de nombreux avantages pour la protection de vos données, une solution d’avenir, dont nous souhaitons vous présenter le fonctionnement et les différents avantages.

Qu’est-ce que la preuve à divulgation nulle de connaissance ?

La preuve à divulgation nulle de connaissance est utilisée lors des processus d’authentification et d’identification. Cette technique implique une protection totale de vos données, du fait qu’aucune connaissance n’est dévoilée aux fournisseurs de sauvegarde ou lors de stockage en cloud. Vos données sont bien sauvegardées, sans qu’il soit pour autant possible de savoir quelles sont précisément ces données.

Le chiffrement à connaissance nulle pourrait être la solution de protection des données et informations sensibles la plus perfectionnée, plus efficace que les principales techniques de chiffrement à clé secrète, pour une surcharge de calcul moindre. Pour expliquer le fonctionnement de la preuve à divulgation nulle de connaissance, il existe différents exemples, qui mettent en lumière l’action du schéma de chiffrement développé aux alentours des années 1980. En voici un aperçu :

● L’exemple de la grille de Sudoku. Alice veut montrer à Maxime qu’elle est parvenue à terminer un Sudoku. Pour cela, elle découpe l’ensemble des petits carrés du sudoku, elle laisse visible les chiffres donnés et retourne ceux qu’elle a trouvés. Maxime peut ensuite demander la vérification d’une ligne, d’une colonne ou d’un carré complet, que lui fournit Alice après avoir pris le temps de mélanger les chiffres. Elle peut ainsi prouver à Maxime que l’ensemble des chiffres de 1 à 9 sont présents, sans pour autant lui donner le résultat du Sudoku.

Ainsi, cette technique permet d’assurer une parfaite protection de vos données, puisqu’elles ne sont connues que de vous. C’est donc une technologie utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans le cas du gestionnaire de mot de passe, qui semble être de plus en plus utilisée et préconisée face à l’augmentation des attaques des pirates informatiques.

Les différents avantages de cette solution

De nos jours, de nombreuses informations personnelles sont stockées en ligne, des données qui doivent être protégées pour éviter qu’elles ne puissent être connues de pirates informatiques ou de personnes mal intentionnées, qui pourraient en abuser. Face à cela, la technique de chiffrement à connaissance nulle offre de nombreux avantages.

● C’est la technique de chiffrement qui offre le plus de confidentialité, aucune autre technique ne peut offrir une sécurité équivalente lorsque le chiffrement à connaissance nulle est bien effectué.

● Le code gardé secret ne sera pas non plus connu de votre fournisseur de services ou d’accès à Internet. De plus, en cas de violation de vos données, les informations subtilisées restent chiffrées.

Seul inconvénient de cette technique, vous ne devrez pas oublier la clé qui vous permet d’accéder à vos données. Cette clé n’étant connue que de vous, vous perdrez totalement le contenu de ces données si vous l’oubliez. Il s’agit cependant d’une solution recommandée par la majorité des professionnels.