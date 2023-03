Galaxy Watch 6 Pro : Samsung compte ressusciter le cadran rotatif et le modèle « Classic »

Une des forces des montres connectées de Samsung est la présence d’un cadran rotatif, permettant de naviguer à travers l’interface. Cependant, ce dernier a été abandonné avec les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Bonne nouvelle, l’entreprise devrait faire machine arrière avec la Galaxy Watch 6 Pro. Un nouveau rapport mentionne en effet le retour de cet élément. En plus de cela, le modèle « Classic » devrait faire son grand retour.

En 2021, Samsung a limité le cadran rotatif à une seule de ses montres connectées : la Galaxy Watch 4 Classic. Mauvaise nouvelle, elle a complètement disparu des radars en 2022. En effet, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro n’ont pas eu droit à cet élément mécanique. Elles étaient ainsi limitées à une navigation tactile. Tout n’est cependant pas peine perdue.

D’après le vidéaste SuperRoader, la firme sud-coréenne envisagerait en effet de réintroduire cette lunette rotative mécanique sur la Galaxy Watch 6 Pro. Le modèle standard ne serait ainsi pas concerné, offrant ainsi un argument de vente supplémentaire à la montre connectée plus chère de Samsung. Au passage, nous apprenons que le modèle Pro pourrait être décliné en deux tailles cette année, toujours celle de 45 mm et possiblement un modèle avec un cadran plus petit.

Outre ces quelques informations, GalaxyClub est venu nous annoncer le retour d’un modèle « Classic » avec la gamme Galaxy Watch 6. Alors que nous savions déjà que les batteries des prochaines montres connectées Samsung seraient plus grandes que celles des Watch 5, le site est venu réaffirmer que ces dernières seront d’une capacité de 300 mAh pour la Watch 6 en version 40 mm et 425 mm pour la déclinaison 44 mm.

Nous apprenons cependant une nouvelle information : la batterie de la Galaxy Watch 6 Classic 42 mm sera de 300 mAh. La batterie d’une version avec cadran de 46 mm a aussi été mentionnée, mais nous ne savons pour le moment pas sa capacité.