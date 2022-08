Galaxy Watch 5 et 5 Pro : fiche technique, prix et date de sortie des nouvelles montres connectées Samsung

De nouvelles montres connectées ont été présentées par Samsung ce mercredi 10 août : les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Envie d’en savoir en peu plus sur ces tocantes ? Voici leur fiche technique, prix et date de sortie.

La fiche technique Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro

Sans grande surprise, Samsung est venu accompagner ses nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 d’une nouvelle génération de montres connectées. Avec les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, la firme sud-coréenne ne vient pas réinventer le genre, mais offre tout de même quelques nouveautés bien intéressantes.

Les différents modèles, et leur design

Pour commencer, il est important de noter que les gammes Active et Classic ne sont pas de la partie en cette année 2022. Samsung a en effet choisi de proposer deux modèles de Galaxy Watch 5 (40 mm et 44 mm) et une version Pro avec boitier de 45 mm. Toutes les fonctionnalités sont cependant identiques entre les nouvelles montres.

Du côté du design : les modèles standards se rapprochent grandement des Galaxy Watch 4, mais avec un boitier en aluminium avec verre saphir ; alors que la Galaxy Watch 5 Pro arbore un cadran plus large surplombé par une lunette fixe autour de l’écran ainsi qu’un boitier en titane avec verre saphir.

Les capteurs de santé et fonctionnalités

Nous retrouvons ainsi un nouveau capteur de santé bio actif sur les Galaxy Watch 5, ayant pour objectif de mieux s’adapter à votre poignet ainsi qu’effectuer la mesure de la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. En plus de cela, les mesures d’électrocardiogramme et de pression sanguine des Galaxy Watch 4 et 4 Classic sont à nouveau présentes.

Grosse nouveauté : un capteur de température. Cependant, il pourra uniquement être utilisé par les développeurs d’applications. L’entreprise annonce aussi que les Galaxy Watch 5 peuvent analyser la qualité du sommeil ainsi que les ronflements.

À noter, sachez que le modèle Pro dispose des fonctionnalités supplémentaires suivantes : export des fichiers GPX pour analyser l’itinéraire de ses courses, navigation pas-à-pas et retour à son point de départ.

Puissance et autonomie

Au niveau des performances, Samsung a introduit la même puce Exynos W920 que les Galaxy Watch 4, mais annonce que sa nouvelle génération de montres connectées et 27 % plus rapides.

L’autonomie est un point vivement amélioré avec les Galaxy Watch 5. Les modèles standards disposent d’une batterie de 284 mAh pour le modèle 40 mm et 410 mAh pour la version 44 mm. Samsung promet ainsi une autonomie de 50 heures (contre 40 h pour les Watch 4).

Du côté de la Galaxy Watch 5 Pro, une batterie de 590 mAh est de la partie, assurant d’après la marque sud-coréenne 80 heures d’autonomie.

Disponibles à partir du 26 août 2022, les Galaxy Watch 5 seront proposées aux prix suivants :

Watch 5 40 mm (Argent, Graphite, Or Rose) : Bluetooth : 299,99 euros ; 5G : 349,99 euros ;

(Argent, Graphite, Or Rose) : Watch 5 40 mm (Argent, Graphite, Bleu) : Bluetooth : 329,99 euros ; 5G : 379,99 euros.

(Argent, Graphite, Bleu) : Watch 5 Pro 45mm (Noir, Titanium) : Bluetooth : 469,99 euros ; 5G : 519,99 euros.

(Noir, Titanium) :

A noter, un bonus de reprise allant jusqu’à 100 % ainsi que des écouteurs Galaxy Buds Live sont offerts pour l’achat des nouvelles montres connectées de Samsung durant la période de précommande : du 10 au 25 août 2022.