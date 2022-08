Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro : de nouvelles images des prochaines montres connectées Samsung

Samsung s’apprête à annoncer les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro la semaine prochaine, plus précisément le 10 août 2022. En attendant, de nouveaux visuels partagés sur internet viennent d’à nouveau dévoiler les prochaines montres connectées de la firme sud-coréenne. L’occasion de découvrir en détail le design de cette nouvelle génération, et les coloris au programme.

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro n’ont plus aucun secret côté design

Mercredi 10 août, Samsung viendra présenter une salve de nouveaux produits, dont les smartphones pliables Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Pour les accompagner, des écouteurs Galayx Buds Pro 2 et des montres connectées Gaalxy Watch 5 seront de la partie. Concernant les tocantes, les détails se précisent à leur sujet.

Aux dernières nouvelles, les rumeurs soulignaient que le modèle Pro disposerait d’une autonomie très intéressante pour une montre connectée tournant sous WearOS : 3 jours sur une charge. En plus de cela, 91Mobiles avaient partagé en collaboration avec Evan Blass des rendus 3D précisant le design des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Le site vient d’ailleurs de relayer à nouveau des images de la future génération de montres connectées Samsung. Les images montrent ainsi les deux modèles sous tous leurs angles : face avant, tranche gauche, tranche droite et face arrière. Ces nouveaux visuels sont ainsi l’occasion une nouvelle fois de confirmer la fin du modèle Classic, qui conservait jusque-là la célèbre lunette rotative de Samsung ; ou encore le design similaire à la Galaxy Watch 4.

Du côté des coloris, des variantes vertes et noires seraient de la partie pour la Galaxy Watch 5 Pro ; contre du beige, violet et graphite pour la Galaxy Watch 5. À noter, une version bleue devrait aussi être de la partie pour la version non-Pro.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Watch 5 et 5 Pro : voici le prix des prochaines montres Samsung !