Insta360 lance Link, une webcam 4K boostée à l’intelligence artificielle

En ce mardi 2 août 2022, Insta360, spécialiste de la vidéo, vient d’annoncer un nouveau produit nommé « Link ». À destination des professionnels, des professeurs et des streamers, ce nouveau dispositif est tout simplement une webcam 4K, mais offrant des performances hors normes grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces derniers permettent notamment de vous suivre lors de vos appels vidéo… mais pas que !

La webcam 4K Insta360 Link

Pour commencer les présentations, parlons de l’essentiel. La webcam Insta360 Link permet de filmer en résolution 4K à 30 images par seconde. Grâce au logiciel Link Controller, la marque assure plusieurs paramètres de personnalisation pour s’adapter à tous les environnements et profils d’utilisateurs, comme la résolution, la fréquence d’affichage, la luminosité, l’exposition, la balance des blancs…

Avec son capteur 1/2″, la Insta360 Link assure de bonnes performances, avec un grand capteur apportant plus de détail, mais aussi « une meilleure plage dynamique et une meilleure qualité en faible luminosité » par rapport à la concurrence. Nous apprenons aussi la présence d’un mode HDR ainsi que d’une mise au point et exposition automatique.

Boostée par l’intelligence artificielle

Passons maintenant à la partie intelligence artificielle. Insta360 explique en effet que la Link profite de plusieurs fonctionnalités qui « facilitent la vie des utilisateurs de webcam de plusieurs façons ».

Tout d’abord, le « Suivi IA » permet de suivre les utilisateurs et les centrer en tout temps, grâce à un cadrage et un zoom automatiques. Des contrôles gestuels sont aussi de la partie afin de contrôler la webcam à la main. Pour finir, une « Vue bureau » propose tout simplement de montrer leur dessus de bureau, une fonctionnalité utile pour montrer des documents ou objets.

Les autres fonctionnalités

Outre la qualité vidéo et l’IA, l’Insta 360 Link proposent d’autres fonctionnalités. En effet trois modes sont disponibles en fonction des appels vidéo que vous souhaitez effectuer : Tableau blanc, pour mettre en avant une zone sur son tableau ; Portrait, pour faire « des lives avec une vue 9:16 non recadrée pour un affichage mobile optimal et une meilleure qualité d’image » ; et Au-dessus, alias la vue bureau montrant votre bureau.

Côté vie privée, il est important de savoir que la lentille de la webcam pointe automatiquement vers le bas dans les dix secondes suivant la fin d’un appel. Pour finir, sachez que l’Insta360 Link dispose de deux micros antibruits ; d’un clip intégré et un support 1/4″ pour accrocher facilement la webcam ; et compatible avec Zoom, Microsoft Teams, Skype ou encore Google Meet, que ce soit sur des ordinateurs tournant sous macOS ou Windows.

Disponibilité et prix

L’Insta360 Link est d’ores et déjà disponible en ligne au prix de 369,99 euros. La boîte comporte la webcam, mais aussi 4 marqueurs de reconnaissance de tableau blanc réutilisables, un câble USB-C et un adaptateur USB-C vers A sont inclus dans la boîte.

