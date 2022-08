Tesla : la navigation GPS gratuite à vie, c’est fini pour les nouveaux clients

Mauvaise nouvelle pour les conducteurs de Tesla, la connectivité standard ne va plus être gratuite. Permettant de profiter de la navigation GPS gratuite, cette formule était auparavant offerte à vie. Le constructeur américain vient ainsi de préciser qu’au bout de huit ans, l’option de connectivité deviendra payante, mais uniquement chez les nouveaux clients.

Une navigation GPS payante au bout de huit ans

Tesla propose deux packs de connectivité : un payant à 9,99 euros par mois, avec Navigation, Visualisation de la circulation en temps réel, Mode Sentinelle – Vue caméra en direct, Cartes avec vue satellite, Vidéo en streaming, Karaoke, Musique en streaming et Navigation internet ; et un gratuit avec simplement la navigation GPS. Concernant cette seconde formule, elle était auparavant offerte à vie.

La donne va cependant changer. En effet, le constructeur américain a annoncé en fin de semaine dernière que la connectivité standard sera offerte durant une période de huit ans. Cette nouvelle politique concerne cependant uniquement les nouveaux clients.

En effet, Tesla a précisé que toutes les commandes passées au plus tard le 20 juillet 2022 conserveront la connectivité standard gratuite à vie ; ainsi que les conducteurs ayant acquis un véhicule électrique de la marque avant cette date. De plus, les modèles d’occasions achetés entre le 16 janvier 2020 et le 20 juillet 2022 auront aussi droit de garder cet avantage.

L’annonce faite par Tesla laisse cependant encore quelques questions en suspens. En effet, qu’advient-il des nouveaux clients souhaitant conserver la connectivité standard après la période de huit ? Devront-ils payer pour conserver leur abonnement standard ? Si oui, à quel prix ? Ou seront-ils obligés de passer à la formule premium à 9,99 euros par mois ?

