Galaxy Buds 2 Pro : fiche technique, prix et date de sortie des nouveaux écouteurs Samsung

Avec les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, Samsung est venu dévoiler deux accessoires : les montres connectées Galaxy Watch 5 et 5 Pro ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. Découvrez dans cet article la fiche technique, le prix et la date de sortie de cette nouvelle génération d’oreillettes haut de gamme.

Toutes les informations sur les Galaxy Buds 2 Pro

Succédant aux Galaxy Buds Pro lancés en août 2021, cette seconde génération vient proposer quelques nouveautés intéressantes pour les audiophiles.

Pour commencer, Samsung vient introduire un tout nouveau codec audio nommé Seamlesss Codec Hi-Fi (SSC Hi-Fi). Ce dernier a pour vocation de proposer une transmission Hi-Fi du son, avec un taux d’échantillonnage pouvant monter jusqu’à 24 bits. Seuls les smartphones Samsung tournant au moins sous One UI 4 pourront en profiter.

Du côté des nouvelles fonctionnalités, nous retrouvons aussi l’audio 360, offrant une spatialisation du son en 5.1 ou 7.1. La réduction de bruit active est à nouveau de la partie, avec un niveau d’atténuation des bruits ambiants allant jusqu’à 33 dB. Sans grande surprise, le mode transparence est présent. Autre information, le Bluetooth 5.3 est de la partie afin de proposer une portée maximum de 10 mètres.

Pour finir, parlons autonomie. Les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro disposent de 5 heures d’écoutes avec réduction de bruit active (18 heures avec boitier de charge), contre 8 heures sans (29 heures avec boitier). À noter, l’étui est compatible avec la charge sans fil.

Au niveau du prix, les Galaxy Buds 2 Pro sont annoncés à un tarif de 229 euros en France, et déjà disponible en trois coloris (noir, violet ou blanc). L’offre de lancement comprend une station de charge à induction Samsung Duo 15 W.