Xiaomi annonce le Mix Fold 2, un concurrent solide au Galaxy Z Fold 4

Xiaomi compte bien se faire une place sur le marché des smartphones pliables. La firme chinoise vient d’ailleurs d’annonce le Mix Fold 2, un modèle taillé pour concurrencer à Samsung et son Galaxy Z Fold 4. L’argument principal de ce nouveau modèle est sa finesse. En effet, ce modèle dispose d’une épaisseur de seulement 5,4 mm déplié et 11,2 mm plié.

Le nouveau smartphone pliable Mix Fold 2 de Xiaomi

Un jour après l’annonce des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung, Xiaomi est venu dévoiler son nouveau smartphone pliable : le Mix Fold 2.

Le constructeur met tout d’abord un point d’honneur sur le design de ce nouveau modèle, profitant d’une charnière en goutte d’eau, mais surtout d’une épaisseur record de 5,4 mm déplié et 11,2 plié. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung propose une épaisseur de 6,3 mm déplié et 14,2-15,8 mm déplié.

Au niveau des écrans OLED, le Mix Fold 2 de Xiaomi dispose d’une dalle interne pliable de 8,02 pouces au format avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ainsi qu’une définition Quad HD+ ; la dalle externe est quant à elle de 6,56 pouces, 120 Hz, Full HD+ et protégée par un verre Corning Gorilla Glass.

Du côté de la partie photo, le module arrière se compose d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx ; d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x2. Nous retrouvons au passage la mention de Leica, soulignant que le partenariat avec Xiaomi est de la partie sur le Mix Fold 2.

Au niveau de l’autonomie, le smartphone pliable dispose d’une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide 67 W. Pour finir, les performances sont assurées par la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et 12 Go de RAM.

Le Xiaomi Mix Fold 2 reste cependant cantonné à la Chine. Il y est d’ailleurs proposé à un prix de départ de 8 999 yuans dans sa version 256 Go, soit environ 1 290 euros hors taxes. Deux coloris sont disponibles : noir et or.

