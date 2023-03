Microsoft Teams : place aux avatars 3D pour les visioconférences, mais pas que !

De belles nouveautés viennent d’être annoncées pour Microsoft Teams. En effet, la firme de Redmond a levé le voile sur les avatars 3D, pouvant directement être utilisés durant les visioconférences. Mais ce n’est pas tout ! Nous apprenons aussi que les performances ont grandement été améliorées, et l’arrivée de quelques changements bienvenus au niveau de l’interface.

Microsoft Teams s’est largement imposé dans les entreprises avec la pandémie de Covid-19. Microsoft mise ainsi beaucoup sur son logiciel de communication, en cherchant toujours plus à innover et à perfectionner ses outils. En ce mardi 28 mars 2023, nous venons de découvrir plusieurs nouveautés intéressantes.

La plus grande concerne les visioconférences. Dans un billet de blog, Microsoft dévoile ainsi que les utilisateurs peuvent dorénavant utiliser des avatars 3D à la place de leur vrai visage. Ces derniers viennent ainsi s’animer en fonction de ce que vous dites, de vos intonations, de vos expressions ou encore de vos gestes. Bien évidemment, il est possible de les personnaliser à travers diverses options morphologiques, capillaires, esthétiques et vestimentaires.

Derrière les avatars 3D de Microsoft Teams, nous retrouvons un décor. Il est aussi personnalisable afin de permettre de correspondre au mieux à votre personnalité. Avery Salumbide, employée de l’équipe Microsoft Tech Community, explique notamment : « Les avatars pour Microsoft Teams sont une alternative à l’actuelle dualité entre utiliser la vidéo ou non. Ils vous offrent cette pause de webcam bien méritée, tout en vous permettant de continuer à collaborer efficacement ».

La firme américaine dévoile aussi des améliorations globales pour Microsoft Teams. Via un autre billet de blog, Sumi Sing, ingénieur chez Microsoft, est venu souligner que : « Le nouveau Teams est plus rapide, plus simple et plus flexible qu’il ne l’a jamais été ». Nous apprenons ainsi que la nouvelle version est deux fois plus rapide et utilise deux fois moins de ressources système.

L’interface a aussi été retouchée pour offrir des conversations plus simples, des en-têtes avec moins de boutons, un nouveau système d’authentification et de multicompte, l’intégration de son nouvel espace de travail collaboratif Loop ou encore de son intelligence artificielle Microsoft 365 Copilot.

Pour le moment, l’ensemble de ces nouveautés sont réservées aux utilisateurs de la version bêta publique de Microsoft Teams. Le déploiement devrait être généralisé à tous les utilisateurs à partir du mois de mai 2023.