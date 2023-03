Nothing Phone (2) : lancement en approche pour le premier smartphone haut de gamme Nothing

Nothing compte revenir sur le marché des smartphones en 2023. Cette fois-ci, la marque viserait plus haut que son Phone (1) en proposant un modèle haut de gamme. Sans grande surprise nommé Nothing Phone (2), ce produit fait d’ores vient d’être certifié en Inde, nous laissant ainsi envisager un lancement d’ici quelques semaines.

Konstantin Milenin

Après avoir dévoilé les écouteurs Ear (2), Nothing compte proposer un second smartphone : le Nothing Phone (2). Pour rappel, l’arrivée de ce modèle en 2023 a été confirmée par la marque à la fin du mois de janvier 2023. Nous apprenions d’ailleurs qu’il s’attaquerait au segment premium. La marque complèterait ainsi sa gamme avec le Phone (1) pour le milieu de gamme et le Phone (2) pour le haut de gamme.

Au niveau de la fiche technique, nous avons eu droit à de premiers détails sur la fiche technique du Nothing Phone (2) via une fuite d’information ; mais aussi la confirmation de la puce Snapdragon 8+ Gen 1 par un cadre de Qualcomm. Désormais, c’est une certification de la part de l’organisme indien qui vient de confirmer plusieurs éléments de la fiche technique.

Dans une publication Twitter, l’informateur Debayan Roy (Gadgetsdata) révèle en effet que le smartphone est passé entre les mains du BIS (bureau de certification indien). Au passage, il souligne quelques éléments de la fiche technique du Nothing Phone (2) : un dalle AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz (très probablement adaptatif) et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran ; une puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; une batterie de 5 000 mAh ainsi qu’un de la charge sans-fil.

Pour rappel, le Nothing Phone (2) devrait arriver avant la fin de l’année 2023. Ce dernier pourrait probablement avoir lieu durant l’été dans le cas où la marque envisage un lancement à la même période que le Phone (1). Pour rappel, ce premier modèle avait été dévoilé en juillet 2022. La certification indienne laisse au passage présager une annonce dans les semaines à venir de la part de Nothing.

Pour rappel, ce nouveau smartphone aurait une petite particularité : une commercialisation aux États-Unis. En effet, le Nothing Phone (1) n’avait pas eu droit de gouter à ce marché.

Nothing Phone 2 listed on India's BIS 🇮🇳 Certification 😍 :



• Snapdragon 8+ Gen 1

• 120Hz Amoled display

• In-display FS

• 5000mAh🔋

• Wireless Charging



Nothing Phone 2 Model Number : AIN065. pic.twitter.com/cblMBOv6ip — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 26, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Nothing Phone (2) : voici le potentiel design du smartphone premium Nothing !