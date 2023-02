Free : le service de TV en direct Oqee est disponible sur navigateur pour les abonnés Freebox

Oqee, le service de TV en direct et en replay de Free accessible aux abonnés Freebox, vient d’être étendu aux navigateurs web. Une bonne nouvelle en termes d’accessibilité, étant donné que ce dernier était déjà disponible sur les appareils tournant iOS et Android, mais aussi les TV connectées et les Apple TV.

En juillet 2021, Free est venu lancer Oqee avec une application iOS et Android. Pour rappel, cette solution permet aux abonnés Freebox d’accéder à des chaînes de TV en direct et en replay. Depuis, l’opérateur a adapté le service sur certaines TV connectées ainsi que les Apple TV.

Le site Univers Freebox vient de donner une bonne nouvelle : l’arrivée d’Oqee sur navigateurs web, plus précisément Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft. Free explique d’ailleurs : « Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à toutes leurs chaînes en direct et en replay, où qu’ils soient, notamment depuis un ordinateur Mac ou PC. Les autres fonctionnalités avancées comme la gestion des favoris, la VOD, le start-over, l’enregistrement arriveront prochainement ».

Avec Oqee sur navigateur web, Free permet précisément d’accéder jusqu’à 580 chaînes TV en direct (220 incluses pour tous, 270 pour les abonnés Freebox Delta et Révolution TV by CANAL) ; aux contenus TV en replay ; le contrôle en direct de la diffusion ; l’image dans l’image ; ainsi que la reprise de lecture.

Si vous êtes un abonné Freebox et que vous voulez accéder au service Oqee de Free sur votre navigateur web, il suffit de vous rendre sur le site oqee.tv/login.

