Free dévoile Proxi, un service client local pour dépanner ses abonnés

Free vient d’annoncer un beau changement pour son service client. En effet, l’entreprise de Xavier Niel a dévoilé Proxi. Comme son nom l’indique, l’objectif est de miser sur la proximité avec les abonnés. Pour cela, des équipes locales sont déployées à travers la France afin de dépanner efficacement et rapidement les clients Free.

Depuis de nombreuses années, les services clients des opérateurs, que ce soit pour la téléphonie ou internet, sont vivement critiqués. En effet, ces derniers sont habituellement externalisés et délocalisés. Free va de son côté à contresens, conscient que le service client est un élément important pour se démarquer et fidéliser les consommateurs.

Ainsi, Free a officialisé en ce début de semaine « Free Proxi ». Pour faire simple, il s’agit d’un service client de proximité. Pour faire simple, l’opérateur a relocalisé ses équipes dans différents secteurs de la France pour être au plus proche des abonnés en cas de problèmes avec leurs offres. Elles sont aujourd’hui au nombre de 67, réparties principalement en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône et la Gironde. 24 équipes sont en cours de déploiement et 150 devraient être implémentées sur le territoire d’ici fin 2023 afin de couvrir 50 % des abonnés.

En soi, chaque équipe Free Proxi est composée d’une dizaine de personnes s’occupant de l’accueil téléphonique des abonnés et de la résolution de leur problème. Elles peuvent être contactées tous les jours de la semaine par mail, messagerie ou téléphone de 8 heures à 21 heures ; et des techniciens se déplacent en cas de besoin. La promesse de Free est simple et fait rêver : la résolution des problèmes de ses clients en moins de 15 minutes.

Au sujet de ce nouveau service client local, l’opérateur explique : « Grâce à cette implantation locale, les équipes Free Proxi connaissent en détail les infrastructures réseau Fixe et Mobile de la région. Elles peuvent ainsi facilement diagnostiquer les éventuels incidents, et même se déplacer directement au domicile des abonnés pour rétablir un service ou échanger un équipement. Toute demande d’un abonné peut ainsi être traitée de A à Z par la même équipe, voire le même conseiller ».

