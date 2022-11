Vivo annonce le X90 Pro+, premier smartphone avec puce Snadpragon 8 Gen 2

Cette année, Vivo est la première marque de smartphone à dévoiler un smartphone embarquant la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. La firme chinoise vient en effet de lever le voile sur le Vivo X90 Pro+, profitant du tout nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2.

En date du mardi 22 novembre 2022, Vivo a levé le voile sur la série X90. Comme d’habitude, le modèle le plus haut de gamme est le mieux loti. Ainsi, nous allons vous parler du X90 Pro+.

Première particularité de ce modèle : la présence de la Snapdragon 8 Gen 2. Cette toute récente puce annoncée Qualcomm est celle qui sera équipée sur la grande majorité des smartphones Android haut de gamme dans les mois à venir, dont les Galaxy S23 de Samsung (même en Europe). À titre d’information, les Vivo X90 et X90 Pro embarquent de leur côté une puce MediaTek Dimensity 9200.

Outre cette différence côté performances, les trois modèles profitent de quelques similitudes : un écran OLED de 6,78 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement 120 Hz ; ou encore le fait de tourner sous Android 13.

Le Vivo X90 Pro+ se veut tout de même plus costaud d’un autre côté : la partie photo. Ce modèle dispose en effet d’un module arrière composé d’un capteur principal 50 Mpx de 1 pouce, le Sony IMX989 ; un capteur ultra grand-angle Sony IMX598 de 48 Mpx ; un téléobjectif de 50 Mpx ; et un périscope de 64 Mpx. En soit, cela offre à ce smartphone un zoom optique x3,5 et numérique x60.

Le modèle Pro a la même configuration photo, mais sans l’objectif périscope et avec un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx avec zoom optique x2. De son côté, le Vivo X90 a droit au même téléobjectif, mais un capteur principal Sony IMX866 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

Côté autonomie, les trois modèles disposent d’une batterie de 4870 mAh avec charge rapide 120 W. Les Vivo X90 Pro et Pro+ profitent en plus de cela de la recharge sans fil 50 W.

Le Vivo X90 débute au prix de 3 699 yuans (environ 505 euros hors taxes) en configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De son côté, le modèle Pro commence à 4 999 yuans (693 euros HT) en 8/256 Go ; et le Pro+ à 6 499 yuans (887 euros hors taxes) en 12/256 Go.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Vivo lance le X80 Pro en France, un smartphone sans concession pour concurrencer les meilleurs