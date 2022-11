Sonos : un casque sans fil arrive en 2023, mais pas que !

Sonos compte bien diversifier sa gamme de dispositifs audio en 2023. Auprès de ses actionnaires, le PDG de l’entreprise a en effet annoncé son entrée dans quatre nouvelles catégories de produits l’année prochaine. Nous devrions ainsi enfin voir arriver un casque Bluetooth, source de rumeurs durant ces derniers mois.

Sonos est en pleine évolution depuis quelques années. Après avoir débuté dans un segment de niche, l’audio multiroom, l’entreprise américaine tend désormais vers des produits plus grand public. Nous pensons ainsi directement aux connectées, avec la récente Sonos Roam SL ; ou encore les barres de son, avec le modèle compact et abordable Sonos Ray.

Bonne nouvelle pour les audiophiles, la gamme tend encore à s’élargir en 2023. Patrick Spence, PDG de Sonos, a en effet déclaré dans un appel à ses actionnaires que l’entreprise allait faire son entrée dans de nouvelles catégories de produits. Dans les détails, il a déclaré : « Nous investissons dans des produits qui nous permettront de proposer quatre nouvelles catégories de produit, dont l’une que nous annoncerons dans l’année fiscale 2023 ».

La première catégorie qui vient à l’esprit est celle des casques audio sans fil. En effet, cela fait un peu plus d’un an que des rumeurs autour d’un projet de dispositif Bluetooth signé Sonos ont fait surface. En plus de cela, un brevet déposé par la marque, relayé par le média The Verge, dévoilait le design d’un casque audio Sonos en février 2021.

Il est aussi important de souligner que la marque a racheté plusieurs entreprises qui pourraient aider au développement de ce type de produit : T2 Software en février 2022, spécialisé dans les codecs audio Bluetooth ; et récemment Mayt, reconnu pour ses transducteurs et haut-parleurs compacts.

Aux dernières nouvelles, les rumeurs annonçaient l’arrivée d’un nouveau produit multiroom : l’enceinte sans fil Optimo 2. Compatible Doly Atmos, cette dernière devrait venir remplacer la Sonos Five.

