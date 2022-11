Android 13 : la mise à jour arrive sur tous les Samsung Galaxy avant 2023

Samsung semble prêt à rendre disponible Android 13 (One UI 5) sur tous les smartphones Galaxy compatibles d’ici la fin de l’année 2023. Ce n’est pas une simple prédiction, mais littéralement ce qu’un cadre de la firme sud-coréenne vient d’annoncer. Il faut dire que le déploiement de la mise à jour s’est grandement accéléré depuis quelques semaines.

Depuis le début du mois, une vingtaine de smartphones Galaxy de Samsung ont eu droit à la mise à jour One UI 5. Pour rappel, cette dernière tourne sous la dernière version majeure d’Android, soit Android 13. Le déploiement de cette dernière devrait d’ailleurs continuer de s’intensifier dans les semaines à venir.

Sally Hyessoon Jeong, vice-présidente de la R&D Android chez Samsung, a en effet expliqué auprès de SamMobile qu’elle et son équipe « aimeraient terminer le déploiement dans l’année ». Android 13 devrait ainsi rapidement arriver sur tous les smartphones compatibles avec la mise à jour. Pour rappel, le constructeur a précédemment partagé le calendrier de déploiement de One UI 5 auprès de ses clients.

Pour rappel, voici les Samsung Galaxy qui ont déjà eu droit à la mise à jour Android 13 (One UI 5) :

Avec ce déploiement rapide d’Android 13 sur ses smartphones et tablettes Galaxy via One UI 5, Samsung envoie un message clair auprès des consommateurs : une partie logicielle rapidement mise à jour, avec des nouveautés chaque année. Cet argument marketing, assurant un suivi rapide et régulier, pourrait ainsi convaincre les consommateurs de se tourner vers la firme sud-coréenne pour leur prochain appareil.

